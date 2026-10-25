Cristian Chivu lo ha gettato nella mischia nel secondo tempo, il 19enne Matteo Lavelli racconta così le sue sensazioni dopo la vittoria in rimonta sulla Fiorentina ai microfoni di Inter TV: “Sono entrato in campo in un momento che non mi aspettavo, eravamo in svantaggio. Invece il tecnico mi ha detto che sarei entrato, era un momento difficile ma sono stato molto contento di averlo fatto. Non mi aspettavo di giocare anche perché ieri ero sceso in campo con l’U23, alla fine Chivu mi ha fatto giocare e sono felice di averlo fatto come l’anno scorso. Ero pronto e ho sfruttato il momento, anche se non me lo aspettavo assolutamente. Se mi aspetto di giocare di più nelle prossime gare? No, non so niente”, ha concluso l’attaccante.