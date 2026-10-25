L'ennesima rimonta stagionale dell'Inter dimostra che, oltre al tasso tecnico indiscutibile, il gruppo ha quello spirito di chi non si arrende mai fino al triplice fischio. Quell'atteggiamento che dal giorno 1 che Cristian Chivu chiede ai suoi giocatori, come ha sottolineato dopo la vittoria al fotofinish conquistata a spese della Fiorentina: "Non bisogna abbattersi, serve mantenere la stessa mentalità. Da quando sono arrivato qui, ho sempre detto che le gare durano 90', non voglio vedere gente che si piange addosso e si lamenta di qualche decisione arbitrale. Voglio vedere giocatori che reagiscono ai momenti negativi", le parole a DAZN del tecnico romeno. 

Messaggio recepito in pieno dallo spogliatoio, tanto che Manuel Akanji ha usato gli stessi concetti del suo allenatore per inquadrare il 2-1 di San Siro: "Non abbiamo mai smesso di crederci. Abbiamo lottato fino alla fine e siamo stati ripagati. Tre punti importantissimi", ha scritto su Instagram

Sezione: Copertina / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 18:21
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.