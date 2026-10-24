Se diamo uno sguardo alla voce gol segnato e gol subito, ecco che la sfida tra Inter e Fiorentina assume sicuramente un contorno parecchio interessante. Come evidenzia Opta nella sezione statistiche riferita alla partita di domani la Fiorentina è la squadra che ha subito più gol in questa A (17) e l'Inter è il miglior attacco del torneo con ben 21 gol messi a segno. La viola ha subito in media una rete ogni cinque tiri.