Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu, Djed Spence, Lautaro Martinez, John Stones, Benjamin Pavard, Curtis Jones e Luis Henrique: questa è la lista di giocatori dell'Inter che in questa prima parte di stagione sono stati costretti a fermarsi ai box, per un totale di 21 partite. Un numero importante, sottolinea la Gazzetta dello Sport, specie se confrontato con le passate stagioni dove di rado la squadra nerazzurra ha avuto problemi di infermeria così rilevanti: nella stagione 2025-26 le assenze erano state appena otto, equamente divise tra Darmian e Thuram. Nel 2024-25 il totale era salito a 14 invece, distribuito però fra nove giocatori: De Vrij, Zielinski, Barella, Asllani, Lautaro, Acerbi, Dimarco, Calhanoglu e Arnautovic. Più infortuni diffusi, ma meno partite saltate rispetto alla stagione in corso.

Nel 2023-24 gli stop erano stati 16, con Cuadrado e Arnautovic a quota cinque partite saltate, Acerbi a tre, Frattesi a due e Calhanoglu a una. Nel 2022-23 ancora 14, otto delle quali riconducibili al solo Lukaku. L'Inter di oggi, con 21 gare perse dopo undici gare, è dunque già oltre ogni annata presa in esame. E rispetto all’anno scorso il dato è quasi triplicato.