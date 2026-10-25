Il futuro di Federico Dimarco torna al centro delle strategie dell'Inter. L'esterno nerazzurro, protagonista di un avvio di stagione caratterizzato da prestazioni importanti, punta a un adeguamento contrattuale significativo. La società, però, non sembra intenzionata ad assecondare immediatamente le sue richieste. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Dimarco vorrebbe arrivare a un ingaggio da circa 7,5 milioni di euro a stagione, cifra che lo avvicinerebbe ai giocatori più pagati della rosa.bUna richiesta che gli agenti del calciatore, recentemente cambiati, porteranno al tavolo delle trattative. A occuparsi della situazione sarà infatti Arturo Canales, chiamato a trovare un'intesa che consenta all'esterno di proseguire la propria avventura in nerazzurro.
Dimarco, contratto fino al 2028: l'Inter ha una clausola a proprio favore
La posizione della società è piuttosto chiara. L'attuale accordo di Dimarco prevede una scadenza nel 2027, ma l'Inter può esercitare unilateralmente un'opzione per prolungarlo fino al 2028. Una possibilità che la dirigenza sarebbe intenzionata a sfruttare già nei prossimi mesi, mettendo al sicuro il giocatore senza dover necessariamente accelerare la trattativa per un nuovo contratto. Il club riconosce il valore dell'esterno, reduce da una stagione straordinaria sul piano individuale, con 7 gol e 18 assist in Serie A. Allo stesso tempo, però, deve fare i conti con una politica economica sempre più attenta alla sostenibilità.
Dimarco vuole un ingaggio da top player: il nodo è lo stipendio
Attualmente Dimarco percepisce circa 5,2 milioni di euro a stagione. La richiesta di salire a 7,5 milioni rappresenterebbe dunque un aumento significativo, che lo collocherebbe alle spalle di Lautaro Martinez nella gerarchia degli stipendi nerazzurri. Per Oaktree, tuttavia, una cifra simile appare difficilmente sostenibile, soprattutto considerando l'età del giocatore, destinato a raggiungere i 30 anni alla fine della stagione. L'Inter non mette in discussione il contributo tecnico e il legame di Dimarco con i colori nerazzurri, ma intende evitare di compromettere gli equilibri salariali della rosa.
Oaktree cambia strategia sui rinnovi: attenzione anche a Thuram e Calhanoglu
La trattativa per Dimarco si inserisce in un progetto più ampio di revisione della politica contrattuale del club. La proprietà vuole progressivamente introdurre accordi con una parte variabile dello stipendio più consistente, legata al raggiungimento di determinati obiettivi individuali e collettivi. Una strategia che potrebbe interessare anche Marcus Thuram, il cui contratto scade nel 2028, e Hakan Calhanoglu, destinato a discutere il proprio futuro nei prossimi mesi.
Dimarco-Inter, volontà comune ma distanza economica
Nonostante le differenze economiche, la volontà di proseguire insieme resta un elemento centrale della trattativa. Dimarco è profondamente legato all'Inter, club nel quale è cresciuto e con cui ha raggiunto la piena maturità calcistica. Anche la società considera l'esterno un punto di riferimento tecnico e identitario, ma non intende discostarsi dai propri parametri finanziari. Il rinnovo non appare dunque in discussione sul piano della volontà, quanto piuttosto su quello delle condizioni economiche. L'opzione fino al 2028 permette all'Inter di affrontare il confronto senza urgenza, mentre Dimarco aspetta un riconoscimento adeguato al proprio rendimento.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 08:58 Berti: "Con lo Shakhtar vittoria che vale tantissimo, Barella il mio mito"
- 08:43 GdS - Chivu vara il ritiro 'light': giocatori liberi e notte ad Appiano
- 08:29 GdS - Dimarco, rinnovo in salita: chiede un maxi ingaggio, il club frena
- 08:14 GdS - Chivu sceglie Esposito-Thuram: l'azzurro in campo sotto gli occhi di Mancini
- 08:00 Preview Inter-Fiorentina - Chivu fa i conti con le assenze. Dubbi in mezzo
- 00:00 Senior (per ora) meglio dei nuovi
- 23:50 Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 1-0, i gialloneri la spuntano con Baier
- 23:40 Falcone: "Inter più forte della Roma, ma le favole a volte si avverano"
- 23:26 Mancini: "Qualche mese fa con l'Inter abbiamo mollato, ma ora..."
- 23:12 Starita: "Pensavamo di avere il risultato in tasca"
- 22:56 Maiuri: "Inter U23 avversario di valore, ma sul loro gol c'è un fallo di mano clamoroso"
- 22:42 Lazio-Parma 2-1, biancocelesti temporaneamente in testa alla classifica
- 22:28 Sassarini: "Ci è mancato vincere il duello decisivo negli ultimi metri"
- 22:14 Graziani: "Esposito mi piace, ma gli manca qualcosa"
- 22:00 Qui Fiorentina - Vanoli pronto a lanciare Brescianini. Ballottaggio in avanti
- 21:46 Serena inquadra l'Inter: "La più forte del campionato, ha due squadre"
- 21:32 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 21:18 Il Como c'è e vuole disturbare le big, Fabregas: "In una stagione ci sono mille momenti..."
- 21:04 Inter, la rimonta è ormai abitudinaria. I numeri in Serie A
- 20:50 Gasperini: "Contro l'Inter avevamo iniziato alla grande. Il pari di oggi ci dà fiducia"
- 20:36 Venezia, Nicola tra il Genoa e l'Inter: "Recuperiamo Busio e Bella-Kotchap"
- 20:21 Inter, alle porte un tour de force rilevante: Thuram-Esposito dal 1' domani
- 20:06 Tra Napoli e Roma vince il divertimento: finisce 3-3 al Maradona al termine di 95' folli
- 19:53 Partenza sprint a San Siro. Contro la Fiorentina per allungare la serie
- 19:39 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 19:25 Gol fatti e subiti, Inter-Fiorentina è un confronto indicativo: il dato
- 19:11 Fiorentina, i convocati per l'Inter: presenti tre calciatori della Primavera
- 18:57 Udinese, Runjaic mette in guardia anche l'Inter: "Il Milan ha tanti punti di forza"
- 18:43 Infantino ostenta fiducia: "La maggioranza del calcio mi sostiene"
- 18:29 Attenzione a Ndour: è un fattore per le riconquiste della Fiorentina
- 18:14 L'Inter Women si ferma a Napoli: pari a reti bianche dopo tre vittorie filate
- 18:00 Per la Roma è già decisiva in chiave Scudetto? Gasperini: "In caso di vittoria..."
- 17:45 Inter U23-Sorrento, le pagelle: Zuberek trova continuità, Prestia la combina grossa
- 17:30 Vecchi in conferenza: "Grande reazione da parte dei ragazzi. Zuberek ce lo teniamo stretto"
- 17:02 Doppio 2-0 nel sabato pomeriggio: vincono Como e Bologna
- 16:49 Di Chiara: "L'Inter non è imbattibile, hanno anche loro delle fragilità"
- 16:35 Abodi: "Il futuro della FIGC? Lascio le valutazioni a chi di dovere"
- 16:27 SERIE C, Inter U23-Sorrento 1-1: Zuberek risponde a Starita e salva i suoi
- 16:20 Inzaghi: "Tornare a San Siro col Palermo? Devono volerlo i giocatori"
- 16:06 Collovati: "L'Inter non ha problemi a segnare, ma ha incertezze difensive"
- 15:51 Malagò: "Galliani concorrente alla presidenza FIGC mi lascia sorpreso"
- 15:37 GdS - Problema infortuni: il dato di partite saltate è già preoccupante
- 15:22 Napoli-Inter Women, le ufficiali: Polli e Cambiaghi dal primo minuto
- 15:08 Carnevale: "Zielinski un grande. Gasperini il miglior allenatore attuale"
- 14:53 Milan, allarme infortuni: Amorim perde tre giocatori in un colpo solo
- 14:39 Kayode torna sull'interesse dell'Inter: "Avevo già fatto la mia scelta"
- 14:24 FOTO - Lo stato maggiore Inter al Breda: presenti Marotta e Ralph
- 14:10 UOL - Carlos Augusto boom con l'Inter, Ancelotti sarà contento
- 13:55 Fiorentina, ora è ufficiale: il tifo organizzato diserterà San Siro
- 13:40 Caressa: "Inter imbattibile? Io non ne sono più tanto convinto"
- 13:26 Tebas: "Il caso Manchester City? Credo che vada fatta giustizia"
- 13:12 Ancora Malagò: "Elezioni FIGC, sostegno garantito da 13 presidenti di A"
- 12:57 fcinPavard brucia le tappe: già in gruppo la prossima settimana. Rientra anche Jones
- 12:43 Di Biagio: "Inter favorita da 5-6 anni. Se non ha vinto tutti gli Scudetti..."
- 12:28 CdS - Anche Mancini domani a San Siro: tutti gli osservati speciali
- 12:14 Malagò: "L'Inter resta la più forte sulla carta, il movimento migliora"
- 12:00 GdS - Lo spogliatoio fissa l'obiettivo Champions: 16 punti per evitare i playoff
- 11:46 Marianella avverte Chivu: "È il primo momento delicato da un anno e mezzo"
- 11:32 TS - Inter-Fiorentina sfida tra opposti, miglior attacco contro peggior difesa
- 11:18 Il BIAPRI TEDESCO, l'INTER CLUB più grande della GERMANIA: alla SCOPERTA dell'IC ESSLINGEN
- 11:04 Pioli: "Vorrei restare in Italia. Atta? Lo avrei visto bene all'Inter o al Milan"
- 10:52 CdS - Fiorentina, Vanoli prepara il 4-3-3 per l'Inter: Brescianini avanti su Oulai
- 10:37 Serie A Femminile, Inter in campo alle 16 per difendere il primato
- 10:22 CdS - Doppio esame in vista per Provedel. Novità anche in attacco
- 10:08 TS - Tegola Luis Henrique, ecco quando tornerà a disposizione di Chivu
- 09:54 GdS - Milan, Cardinale arriva in Italia: settimana decisiva tra derby e nuovo stadio
- 09:40 Repubblica - FIGC, la Serie A si spacca: Marotta e Percassi lanciano Galliani contro Malagò
- 09:26 Malagò non molla la FIGC: "I presidenti sono dalla mia parte. Il calcio ha bisogno di unirsi"
- 09:12 CdS - Chivu ha una marcia in più: 5 gol e 4 assist dalla panchina
- 08:57 GdS - Rotazioni in vista contro la Fiorentina: previsti fino a cinque cambi