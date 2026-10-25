Ormai dall'Inter, lo sappiamo, dobbiamo aspettarci di tutto. Ma forse, questo pomeriggio a San Siro, si è andati ben oltre il fantascientifico: una sconfitta che sembrava scritta, in una partita stregata dove la palla non ne voleva sapere di entrare mentre la Fiorentina si stava per fare bastare l'unico vero tiro in porta, una conclusione dell'ex Milan Jimenez che sorprende sul suo palo Ivan Provedel, ma che invece l'Inter rimonta nella maniera più incredibile possibile: due gol a recupero scattato, uno di Marcus Thuram l'altro arrivato dopo un calcio di rigore assegnato per fallo sempre sul francese e segnato da Piotr Zielinski, gettano nello sconforto i viola e regalano ai nerazzurri un successo dal sapore epico. Su alcuni aspetti c'è ancora da riflettere, ma per il momento rimane solo il gusto dell'impresa.

IL TABELLINO

INTER-FIORENTINA 2-1

MARCATORI: 65' Jimenez (F), 90' + 1 Thuram (I), 90' + 7 Zielinski (I, rig.)

INTER: 49 Provedel; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni (78' 32 Dimarco); 17 Diouf, 23 Barella (83' 53 Lavelli), 20 Calhanoglu (78' 7 Zielinski), 22 Mkhitaryan (78' 8 Sucic), 30 Carlos Augusto; 94 Esposito (64' 14 Bonny), 9 Thuram.

In panchina: 1 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 5 Stankovic, 46 Bovio, 48 Mosconi, 51 Jakirovic, 99 Spence.

Allenatore: Cristian Chivu

FIORENTINA: 43 De Gea; 20 Jimenez (75' 2 Dodò), 3 Dragusin, 5 Pongracic (51' 33 Viery), 21 Valdepenas; 27 Ndour, 44 Fagioli, 4 Brescianini; 30 Mastantuono (75' 29 Gnonto), 25 Njie (82' 17 Joao Mario); 32 Pellegrino (82' 23 Beto).



In panchina: 19 Lezzerini, 53 Christensen, 28 Pedro Gonçalves, 42 Inao Oulai, 72 Mazzeo, 73 Pirrò, 74 Ademi.

Allenatore: Paolo Vanoli

Arbitro: Mariani. Assistenti: Alassio - Rossi. Quarto ufficiale: Zufferli. VAR: Fabbri. AVAR: Santoro

Note

Spettatori: 74.642

Ammoniti: Viery (F), Valdepenas (F)

Possesso palla: 64%-36%

Tiri in porta: 11-2

Tiri totali: 33-7

Corner: 6-1

Recupero: 1°T 0, 2°T 11'.

RIVIVI IL LIVE

90' + 11 - FISCHIA MARIANI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIROOOOOOOOOOOO!! UNA GIORNATA INCREDIBILE FRUTTA ALL'INTER LA PIU' FOLLE DELLE VITTORIE, A SAN SIRO FINISCE 2-1!!!! Dopo il triplice fischio, scintille tra Barella e un componente della panchina gigliata.

90' + 7 - Va dal dischetto Zielinski... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! Rigore di potenza, De Gea non può nulla!!!

90' + 6 - Gioco fermo, capannello intorno a Mariani...

90' + 5 - Calcio di rigore per l'Inter: atterramento di Valdepenas su Thuram, Mariani indica il dischetto.

90' + 4 - Battaglia a ridosso dell'area viola, poi Dimarco calcia un tiro debolissimo parato da De Gea.

90' + 1 - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMM!!!!

IL GOL DI THURAM: Grande giocata del francese che controlla palla, salta un uomo e piazza un rasoterra che lascia di stucco De Gea. Poi c'è l'esultanza alla Lautaro.

90' - Brutta idea di Bonny che si porta la palla fuori. Saranno sei i minuti di recupero.

89' - Sucic al tiro, De Gea respinge.

88' - Thuram riceve un buon pallone in area ma lo calcia malissimo.

85' - Fuori Barella, dentro Lavelli: è la mossa del dentro o fuori.

84' - Chivu prova il cambio disperato: pronto a entrare Lavelli

82' - Vanoli sostituisce Pellegrino con Beto e Njie con Joao Mario.

79' - Dimarco buca un intervento su cross da sinistra, palla a Gnonto che prova il tiro trovando la respinta di Provedel.

78' - Tre cambi per Chivu: Dimarco per Bastoni, Zielinski per Calhanoglu e Sucic per Mkhitaryan

77' - Carlos Augusto prova il tiro, palla alta.

77' - Barella furibondo con Bonny che si fa rimpallare un tiro che termina fuori.

75' - Nella Fiorentina dentro Gnonto per Mastantuono e Dodo per Jimenez.

74' - Akanji va di testa sul calcio d'angolo, palla alta. La Fiorentina poi riparte pericolosamente con Mastantuono che calcia debolmente.

73' - Bonny scavalca De Gea con un pallonetto ma poi si pianta, riuscendo però a ottenere un corner.

72' - Prova il tiro Calhanoglu, pallone alto.

71' - Carlos Augusto prova la spizzata sulla punizione di Calhanoglu, palla alta.

70' - Dopo 70 minuti, arriva il primo giallo del match per Viery.

68' - Atterrato Thuram in area da Viery, Mariani sembra indicare il rigore ma poi torna chissà perché sui suoi passi...

67' - Barella prova l'acrobazia in area con esiti rivedibili, poi Calhanoglu calcia fuori,.

65' - FIORENTINA IN VANTAGGIO! PROPRIO JIMENEZ! Lo spagnolo sorprende Provedel con un tiro dalla distanza che si infila sul suo palo.

64' - Arriva il primo cambio per l'Inter: fuori un Esposito opaco, in campo Bonny.

62' - Diouf ha una buona chance, ma la spreca tirando uno straccio direttamente fuori.

61' - Bell'intervento di testa di Carlos Augusto a intercettare un cross e fermare Mastantuono.

60' - Brutta palla di Esposito che non favorisce l'inserimento di Carlos Augusto. Jimenez a terra, tanti fischi per lui.

59' - Calhanoglu leva palla a Brescianini, ma per Mariani c'è fallo.

58' - Diouf calcia colpendo l'esterno della rete. Bastoni protesta per una palese trattenuta di Mastantuono non punita da un opinabile Mariani.

57' - Thuram si avventa sul cross di Carlos Augusto, conclusione centrale alzata in corner da De Gea.

55' - Mkhitaryan tenta dalla distanza, conclusione decisamente velleitaria.

54' - Thuram prova il dialogo con Calhanoglu, la palla viene ribattuta da un avversario e torna al francese che non se la aspetta e calcia male.

53' - Mariani ostacola involontariamente una ripartenza dell'Inter.

51' - Vanoli è costretto al primo cambio: fuori Pongracic, in campo Viery.

50' - Pongracic a terra, gioco fermo.

49' - Carlos Augusto salta Jimenez poi mette in mezzo dove Thuram manca l'appuntamento col gol anticipato da un difensore. Negato un corner.

49' - Barella si invola in avanti ma viene atterrato da Valdepenas, c'è punizione.

46' - Qualche scintilla tra Mkhitaryan e Jimenez, Mariani richiama tutti all'ordine con lo spagnolo che si lascia andare a qualche gesto provocatorio verso i tifosi nerazzurri. E si vede anche risparmiato un giallo...

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13.35 - L'Inter batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

13.34 - Le due squadre tornano in campo per il secondo tempo.

13.33 - Sono quasi 75 mila i presenti a San Siro, per la precisione 74.642.

HALFTIME REPORT – Non esattamente il più bello dei primi tempi: per circa mezz’ora, Inter e Fiorentina mantengono ritmi piuttosto blandi, coi nerazzurri che faticano a trovare varchi contro una Viola ben organizzata nelle chiusure e che prova anche a creare qualche apprensione in ripartenza. Nella parte finale l'Inter ci prova un po' di più, andando però a sbattere contro De Gea in un paio di circostanze.

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45' + 1 - Senza nemmeno recupero, Mariani decreta la fine del primo tempo: Inter e Fiorentina vanno a riposo sullo 0-0.

45' - Tiro strozzato al volo di Barella, palla che rimbalza e finisce fuori.

44' - Thuram prova l'azione dalla destra, tiro che De Gea devia allungandosi.

43' - Inter che prova a insistere nel forcing in questo finale di primo tempo.

39' - Buon lavoro della difesa: Bisseck e Barella si immolano per respingere le conclusioni di due avversari.

38' - Tocco di mano sospetto di Pongracic sul controllo di Esposito, San Siro reclama il rigore ma Mariani fa ampi cenni di proseguire.

36' - De Gea compie un miracolo sul colpo di testa di Esposito, Bastoni poi prende palla in fuorigioco.

35' - Thuram! Il francese punta Pongracic e calcia, De Gea allunga il piede e manda il corner.

34' - Mariani non convince per il metro di giudizio: fischiato fallo su Brescianini, Chivu reclama.

33' - Esposito si divincola tra quattro difensori, poi al momento di calciare scivola. Vane le proteste per un calcio d'angolo.

31' - Proteste di San Siro per un fuorigioco della Fiorentina segnalato da Mariani su azione di ripartenza nerazzurra. Poco prima, brivido su uno spunto di Jimenez.

27' - Diouf! Un tentativo di colpo di testa in tuffo andato a vuoto di Thuram, grazie ad un rimpallo su Pongracic, finisce col francese che completamente solo e con lo specchio della porta aperto calcia alto.

26' - Scambio Mkhitaryan-Carlos Augusto, il brasiliano prova a mettere in mezzo o cercare un rimpallo per un corner: non ottiene né l'uno né l'altro.

23' - Strappo di Diouf che scuote San Siro, l'azione prosegue con cross di Carlos Augusto sul quale va di testa Mkhitaryan senza inquadrare la porta.

21' - Carlos Augusto va di testa sul primo palo su corner di Barella, palla di poco a lato.

16' - Thuram ferma Fagioli in maniera secondo Mariani non consona, punizione Fiorentina.

15' - Arriva la prima conclusione dell'Inter: tiro da fuori di Barella parato da De Gea.

13' - Evidente strattone di Pellegrino a disturbare Akanji, Mariani però non ravvisa falli. Poi c'è richiamo per Pongracic per un fallo su Thuram.

10' - Primo corner del match per l'Inter.

7' - Bastoni si accinge a battere una rimessa laterale che per Mariani è pero appannaggio della Fiorentina.

5' - Prima costruzione dell'Inter, Diouf lanciato da Barella prova a mettere in mezzo per Bisseck che viene ostacolato ma lotta per ottenere un corner in un contrasto con un avversario. Senza però riuscirci.

5' - Inter che gestisce il pallone pur faticando a uscire dalla propria metà campo.

2' - Prova proprio l'argentino, che centra la barriera.

1' - Subito punizione pericolosa per la Fiorentina per fallo di Bastoni su Mastantuono.

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12.31 - Sarà della Fiorentina il calcio d'inizio del match: PARTITI!

12.30 - Barella e De Gea davanti a Mariani per il sorteggio.

12.27 - Inter e Fiorentina fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

12.26 - Squadre nel tunnel che porta al campo.

12.15 - Le squadre tornano negli spogliatoi. A breve il calcio d'inizio.

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