Domenica, a San Siro, Inter e Fiorentina si ritroveranno di fronte in un lunch match di Serie A per la seconda volta nella loro storia. L'unico precedente disputato dalle due squadre nello slot delle 12.30 risale al 22 aprile 2012: allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la sfida terminò senza gol. 

Sezione: Stats / Data: Ven 23 ottobre 2026 alle 13:05
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.