Migliorare l'approccio. Spesso e volentieri l'etichetta dei giudizi sulle prove dell'Inter è sempre stata la medesima. Come evidenzia Opta, nessuna squadra ha ottenuto più punti dell'Inter in rimonta nel corso delle prime sette gare stagionali nell'era dei tre punti a vittoria in A: 10. Come la Juventus nel 2013-2014 e la stessa Inter nel 2021-2022.