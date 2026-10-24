Migliorare l'approccio. Spesso e volentieri l'etichetta dei giudizi sulle prove dell'Inter è sempre stata la medesima. Come evidenzia Opta, nessuna squadra ha ottenuto più punti dell'Inter in rimonta nel corso delle prime sette gare stagionali nell'era dei tre punti a vittoria in A: 10. Come la Juventus nel 2013-2014 e la stessa Inter nel 2021-2022.
Sezione: Stats / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 21:04
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
autore
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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