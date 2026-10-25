Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista di Juventus e Inter Arturo Vidal ha parlato così di Antonio Conte e del suo possibile ritorno in bianconero: "Se il club non vince da diversi anni, i meriti sono anche di Inter e Napoli, molto cresciute. La Serie A resta un campionato difficile, fidatevi di me che ho girato parecchio: la Juve deve tornare a dominare in Italia. "Antonio è un allenatore straordinario, il migliore in assoluto a livello tattico: non mi stupisce che i tifosi sognino il suo ritorno. Conte è impressionante per come studia la partita, gli avversari e ti trasferisce quello che dovrai fare in campo. È un vincente, trasmette la sua mentalità a tutti. Sono convinto che Antonio saprebbe restituire alla Juve lo spirito e l’ambizione di voler vincere tutto".

Lei ha avuto Conte anche all’Inter, dove poi ha incrociato Simone Inzaghi: altro candidato per il futuro della Juventus. Tra i due?

"Grandi allenatori, ma Conte è di un altro livello: è un vincente nato. Non a caso Inzaghi all’Inter è ripartito dal 3-5-2 di Antonio. Tra i due scelgo Conte, senza alcun dubbio. Dopo l’addio di Conte ho avuto meno spazio di quel che avrei voluto, però non sono pentito di essere stato all’Inter: ho vinto anche lì".