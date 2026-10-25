Vittoria dal peso specifico del piombo per i ragazzi dell'Inter Primavera, i quali riescono ad avere la meglio contro i temibilissimi pari età del Parma e a conquistare la vetta della classifica del campionato Primavera 1 propria a scapito dei ducali. Per i nerazzurri vanno a segno Carrara e Breda, cui si somma la rete del provvisorio pareggio parmigiano con Scarlato. Di seguito sono riportati i migliori della squadra nerazzurra, considerato che, vista l'importanza del successo e la prestazione collettivamente di sostanza, nessuno verrà inserito nella lista dei bocciati.

UP

CARRARA - Un autentico rapinatore d'area di rigore giunto in doppia cifra dopo appena due mesi e poco più dall'inizio della stagione. Un assoluto rapace che, come vede un pallone vagante, ci si fionda con feroca e spietatezza per spedirlo nel sacco. Lo scontro diretto odierno contro il Parma non ha fatto eccezione.

BREDA - Una partita da reale totem difensivo. Il ducale Semedo è un cliente scomodo da arginare per estro e fisicità, ma il classe 2008 non se ne cura e trova i margini per tenerlo a bada e arginarlo con efficacia. Lo stacco imperioso che regala la vittoria - e la testa della classifica - ai nerazzurri è un vero colpo da maestro.

D'AGOSTINO - Prestazione solida e tignosa da parte del numero 8 nerazzurro, sempre presente nel momento del bisogno e autentico fattore per il funzionamento del centrocampo interista. Da una sua conclusione da lontano nasce la respinta corta del portiere ospite che innescherà la rete iniziale di Carrara. Dunque, si potrebbe parlare di "assist a metà".