Freddo e glaciale dal dischetto, Piotr Zielinski, che nel post-partita di Sky Sport ha commentato così il successo dei nerazzurri: "in questi tre anni l'Inter è stata sempre forte, abbiamo giocatori di qualità e ne sono arrivati anche altri. La rosa è ampia, speriamo di fare davvero grandi cose nel corso di questa stagione. Siamo forti". Sulle rimonte, ha detto: "Abbiamo una grandissima mentalità, c'è sicurezza e ogni singolo calciatore sa di poter cambiare la partita. Secondo tempo dominato, era questione di tempo per il gol".