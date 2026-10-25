Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici a DAZN analizza la partita che sta per iniziare: "La vicinanza di una società aiuta un allenatore, noi siamo a supporto, il lavoro del dirigente è mettere l'allenore e la squadra in condizione di performare al meglio. Cerchiamo di aiutarlo sempre. Ha fatto 4 punti in 4 partite, abbiamo incontrato squadre importanti bisogna tenere conto di questo e guardare le prestazioni nelle varie partite. A volte un episodio ti sposta le valutazioni e a noi addetti ai lavori questo non deve influenzare".

Pensa di aver costruito una rosa di qualità? Manca forse equilibrio.

"Non pensiamo già a gennaio, i giocatori di talento li abbiamo, anche in difesa abbiamo qualità non solo davanti, è più facile da vedere il talento dell'attaccante ma abbiamo intrapreso un percorso molto chiaro sapendo che saremmo andati incontro a delle difficoltà, ci sono le salite e non ci sono scorciatoie, cercheremo di ottimizzare il lavoro".

Scenari per Dodò?

"La situazione è chiara, l'anno scorso a fine campionato aveva l'ambizione di trovare una soluzione diversa, noi eravamo disposti ad accontentarlo se avessimo trovato una soluzione coerente a livello economico e di progetto tecnico, non c'è stata e questo ha portato un po' di difficoltà all'approccio alla nuova stagione. Si è rimesso in carreggiata, si allena bene, è un bravo ragazzo e fa parte della rosa, quando meriterà di giocare lo farà".