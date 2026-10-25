Entrato in campo al 79’ al posto di Henrikh Mkhitaryan, Petar Sucic commenta così a Inter TV il match vinto in rimonta contro la Fiorentina: “È una delle cose migliori del mondo vincere una partita dei minuti finali, siamo rimasti uniti nei minuti belli e in quelli brutti, abbiamo vinto nel finale e abbiamo esultato tutti insieme. Tutti eravamo felici e volevamo festeggiare questo bellissimo risultato. Io voglio sempre aiutare la squadra, sia se parto titolare che quando entro dalla panchina, non è importante questo per me ma lasciare il segno. È importante oggi averlo fatto”.
Ora il Venezia e poi il derby, cosa vi portate dietro da questa partita?
“Ci portiamo dietro i tre punti, abbiamo fatto davvero una buona partita, con tante occasioni per segnare. Credo che dobbiamo essere felici di questo risultato, loro hanno fatto poco per vincere, abbiamo meritato la vittoria”, ha concluso.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - News
Altre notizie
- 16:20 LIVE PRIMAVERA 1 - Inter-Parma 1-1: fase di palleggio delle due squadre
- 16:14 Thuram esulta come Lautaro, il capitano lo carica: "Così ti voglio"
- 16:00 Zielinski a Sky: "Secondo tempo dominato, il gol era solo questione di tempo"
- 16:00 videoInter-Fiorentina 2-1, Tramontana: "Non arrivo a fine stagione. Rigore? Clamoroso. Orsato..."
- 15:45 Inter-Fiorentina, la moviola: Mariani impreciso nel secondo tempo. Manca un rigore ai nerazzurri
- 15:33 Chivu in conferenza: "Questo nuovo Thuram forse è merito di Zidane"
- 15:23 Chivu a ITV: "Avrei premiato la squadra anche senza la vittoria"
- 15:23 Sucic a DAZN: "Chivu ci chiede di essere sempre offensivi"
- 15:21 Chivu a DAZN: "Le ingiustizie non ci hanno abbattuto, ci hanno dato più forza"
- 15:16 Sucic in conferenza: "Il ruolo ideale? Posso giocare anche terzino..."
- 15:16 Fiorentina, Vanoli in conferenza: "Ho visto una grande squadra, serve calma"
- 15:10 Sucic a ITV: "Vincere allo scadere è una delle cose più belle del mondo"
- 15:07 Lavelli a DAZN: "Thuram scherza molto. Oggi ho cercato di dare tutto"
- 15:05 Thuram a DAZN: "Rigore non concesso? Strano, forse ha pensato a una mia simulazione"
- 15:03 Zielinski a DAZN: "I risultati sono ottimi, le critiche non ci interessano"
- 15:01 Lavelli a ITV: "Ieri ero in campo con l'U23, non mi aspettavo di giocare oggi"
- 14:58 Fiorentina, Vanoli a DAZN: "Grandissima partita, dispiace per i ragazzi. Sul gruppo..."
- 14:41 Inter-Fiorentina, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 14:39 Inter-Fiorentina, le pagelle - Thuram il più vivo, Zielinski con personalità
- 14:39 Fiorentina all'acqua pazza: Thuram e Zielinski gelano i viola, 2-1 a San Siro
- 14:32 Inter-Fiorentina, Triplice Fischio - "Nulla è impossibile": la profezia di Vanoli si avvera a metà. Poi arrivano Thuram e Zielinski
- 14:25 In DIRETTA con il POST PARTITA di INTER-FIORENTINA: COMMENTI e ANALISI. LIVE da SAN SIRO
- 13:34 A pranzo con l'Inter: contro la Fiorentina presenti oltre 74.600 spettatori
- 12:00 Paratici a DAZN: "Supportiamo Vanoli e la squadra, pensiamo di avere qualità"
- 11:59 Fiorentina, Pongracic a DAZN: "Contro l'Inter se difendi di squadra puoi far risultato"
- 11:55 Bisseck a DAZN: "Importante vincere in Champions ma ogni partita è a sé. Modulo di Chivu buono per noi"
- 11:51 Repubblica - Marotta e Percassi convincono Galliani, attesa per il ribaltone in FIGC
- 11:47 Chivu a DAZN: "Provedel meritava questa chance, Mkhitaryan può darci ancora tanto"
- 11:36 Bisseck a ITV: "Massima concentrazione, la Champions è alle spalle"
- 11:36 TS - Inter-Fiorentina, Provedel sfida De Gea a San Siro
- 11:20 TS - Chivu rilancia Esposito, il precedente fa ben sperare
- 11:04 Berti: "Inter forte, ma la Fiorentina può rilanciarsi"
- 10:50 Corsera - Inter-Fiorentina, scontro tra le due squadre che sbagliano questo fondamentale
- 10:36 TS - Oaktree-Qatar, trattativa in stallo: distanza sulla valutazione delle quote
- 10:22 CdS - Chivu ritrova Jones e Pavard, saranno pronti a inizio novembre
- 10:08 Zielinski: "Ecco qual è stato il mio momento migliore della scorsa stagione"
- 09:54 GdS - Milan, Cardinale conferma la fiducia ad Amorim. Ma il derby diventa decisivo
- 09:40 CdS - Provedel verso il debutto, Calhanoglu è l'arma in più per Chivu
- 09:26 CdS - Esposito si prende l'attacco: Chivu punta sul suo gigante contro la Fiorentina
- 09:12 GdS - Vanoli sceglie una Fiorentina all'Argentina: largo a Mastantuono e Pellegrino
- 08:58 Berti: "Con lo Shakhtar vittoria che vale tantissimo, Barella il mio mito"
- 08:43 GdS - Chivu vara il ritiro 'light': giocatori liberi e notte ad Appiano
- 08:29 GdS - Dimarco, rinnovo in salita: chiede un maxi ingaggio, il club frena
- 08:14 GdS - Chivu sceglie Esposito-Thuram: l'azzurro in campo sotto gli occhi di Mancini
- 08:00 Preview Inter-Fiorentina - Chivu fa i conti con le assenze. Dubbi in mezzo
- 00:00 Senior (per ora) meglio dei nuovi
- 23:50 Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 1-0, i gialloneri la spuntano con Baier
- 23:40 Falcone: "Inter più forte della Roma, ma le favole a volte si avverano"
- 23:26 Mancini: "Qualche mese fa con l'Inter abbiamo mollato, ma ora..."
- 23:12 Starita: "Pensavamo di avere il risultato in tasca"
- 22:56 Maiuri: "Inter U23 avversario di valore, ma sul loro gol c'è un fallo di mano clamoroso"
- 22:42 Lazio-Parma 2-1, biancocelesti temporaneamente in testa alla classifica
- 22:28 Sassarini: "Ci è mancato vincere il duello decisivo negli ultimi metri"
- 22:14 Graziani: "Esposito mi piace, ma gli manca qualcosa"
- 22:00 Qui Fiorentina - Vanoli pronto a lanciare Brescianini. Ballottaggio in avanti
- 21:46 Serena inquadra l'Inter: "La più forte del campionato, ha due squadre"
- 21:32 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 21:18 Il Como c'è e vuole disturbare le big, Fabregas: "In una stagione ci sono mille momenti..."
- 21:04 Inter, la rimonta è ormai abitudinaria. I numeri in Serie A
- 20:50 Gasperini: "Contro l'Inter avevamo iniziato alla grande. Il pari di oggi ci dà fiducia"
- 20:36 Venezia, Nicola tra il Genoa e l'Inter: "Recuperiamo Busio e Bella-Kotchap"
- 20:21 Inter, alle porte un tour de force rilevante: Thuram-Esposito dal 1' domani
- 20:06 Tra Napoli e Roma vince il divertimento: finisce 3-3 al Maradona al termine di 95' folli
- 19:53 Partenza sprint a San Siro. Contro la Fiorentina per allungare la serie
- 19:39 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 19:25 Gol fatti e subiti, Inter-Fiorentina è un confronto indicativo: il dato
- 19:11 Fiorentina, i convocati per l'Inter: presenti tre calciatori della Primavera
- 18:57 Udinese, Runjaic mette in guardia anche l'Inter: "Il Milan ha tanti punti di forza"
- 18:43 Infantino ostenta fiducia: "La maggioranza del calcio mi sostiene"
- 18:29 Attenzione a Ndour: è un fattore per le riconquiste della Fiorentina