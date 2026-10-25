Entrato in campo al 79’ al posto di Henrikh Mkhitaryan, Petar Sucic commenta così a Inter TV il match vinto in rimonta contro la Fiorentina: “È una delle cose migliori del mondo vincere una partita dei minuti finali, siamo rimasti uniti nei minuti belli e in quelli brutti, abbiamo vinto nel finale e abbiamo esultato tutti insieme. Tutti eravamo felici e volevamo festeggiare questo bellissimo risultato. Io voglio sempre aiutare la squadra, sia se parto titolare che quando entro dalla panchina, non è importante questo per me ma lasciare il segno. È importante oggi averlo fatto”.

Ora il Venezia e poi il derby, cosa vi portate dietro da questa partita?

“Ci portiamo dietro i tre punti, abbiamo fatto davvero una buona partita, con tante occasioni per segnare. Credo che dobbiamo essere felici di questo risultato, loro hanno fatto poco per vincere, abbiamo meritato la vittoria”, ha concluso.