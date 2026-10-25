L'Inter torna a San Siro con un obiettivo preciso: conquistare altri tre punti e continuare la rincorsa al vertice della Serie A. Per riuscirci, Cristian Chivu è pronto ad affidarsi ancora una volta a Francesco Pio Esposito, chiamato a sostenere il peso dell'attacco nerazzurro in assenza di Lautaro Martinez. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il centravanti classe 2005 sarà uno dei protagonisti più attesi della sfida contro la Fiorentina, in programma alle 12.30. Dopo essere rimasto in panchina per tutta la partita di Champions League contro lo Shakhtar, Esposito è pronto a tornare dal primo minuto. Il giovane attaccante ha già dimostrato di saper incidere davanti al pubblico interista, andando a segno contro Monza e Udinese. Adesso cerca il terzo gol stagionale a San Siro, proprio contro una Fiorentina alla quale aveva già segnato nella passata stagione.

Esposito, responsabilità da leader in attesa di Lautaro

L'assenza di Lautaro Martinez, destinato a rientrare soltanto dopo la sosta per le nazionali, obbliga Chivu a gestire con attenzione le alternative offensive. Con tre attaccanti a disposizione per due posti, il tecnico nerazzurro deve distribuire le energie senza compromettere il rendimento della squadra. Esposito, però, è diventato una certezza in campionato, dove è sempre partito titolare a eccezione della trasferta contro la Roma. Il suo contributo non si limita ai gol. Fisicità, capacità di proteggere il pallone e disponibilità al sacrificio lo rendono un riferimento importante per i compagni, soprattutto nelle partite in cui serve maggiore presenza dentro l'area avversaria.

Calendario decisivo: dopo la Fiorentina arrivano Venezia e derby

La sfida contro i viola apre un nuovo ciclo di impegni ravvicinati. Dopo la Fiorentina, i nerazzurri affronteranno il Venezia nel turno infrasettimanale, prima di due appuntamenti particolarmente delicati contro Milan e Como. Chivu vuole sfruttare le prossime gare per consolidare la posizione in classifica, ma dovrà anche evitare un eccessivo dispendio di energie. L'Inter si presenta all'ottava giornata con quattro punti in più rispetto allo stesso momento della passata stagione e con il miglior attacco del campionato.