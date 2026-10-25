Cristian Breda parla così ai cronisti presenti a Interello dopo lo scontro diretto vinto dall'Inter Under 20 contro il Parma, proprio grazie a un suo gol: "Sono contento a livello personale e per il gruppo, abbiamo meritato la vittoria Nelle ultime due partite abbiamo sofferto nei minuti finali, facendoci rimontare, questa vittoria ci dà fiducia e morale per il nostro percorso".

FcIN - In cosa ti senti migliorato rispetto all'anno scorso?

"Sono cresciuto soprattutto mentalmente grazie al mister che ci permette di fare quello step verso il mondo dei grandi. Devono continuare a migliorare sotto tutti i punti di vista".

Le difficoltà incontrate contro il Parma.

"Loro sono una grande squadra, lo sono stati anche l'anno scorso andando in finale. Noi siamo partiti molto bene, ci siamo un po' lasciati andare dopo il gol. Ci hanno messo sotto, però abbiamo avuto la forza di non mollare mai. Siamo un gruppo unito, vogliamo vincere".