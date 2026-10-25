Non è certamente passata inosservata l'esultanza di Marcus Thuram, che ha voluto celebrare la rete del pari incrociando le braccia proprio per commemorare l'esultanza celebre di Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter ha caricato Tikus, scrivendo senza indugio: "Così ti voglio". Grande partita del francese, che si è caricato sulle spalle il peso offensivo dello sviluppo interista.