Non è certamente passata inosservata l'esultanza di Marcus Thuram, che ha voluto celebrare la rete del pari incrociando le braccia proprio per commemorare l'esultanza celebre di Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter ha caricato Tikus, scrivendo senza indugio: "Così ti voglio". Grande partita del francese, che si è caricato sulle spalle il peso offensivo dello sviluppo interista.

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 16:14
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione