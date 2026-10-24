Un punto a testa per Inter U23 e Sorrento in questa 11ª giornata di Serie C. Dopo un primo tempo povero di emozioni e senza particolari sortite offensive né da una parte né dall'altra, nella seconda frazione è il liscio di Prestia sul pressing di Starita a rianimare una partita spenta che si sblocca propria grazie alla freddezza davanti alla porta di Starita. I campani vanno vicini al raddoppio in più occasioni, ma alla fine la caparbietà dei nerazzurri viene premiata dalla zampata rabbiosa di Zuberek che trova il pareggio da pochi passi. A pochi giri di lancette dalla fine dell'incontro, Fumagalli accarezza il raddoppio con un destro che si accomoda di poco oltre il palo.

INTER U23 (3-4-1-2): 1 Melgrati; 15 Stante (6 Charlys 82'), 19 Prestia, 5 Tosto; 2 Avitabile (77 Amerighi 60'), 14 Bovo (8 Fiordilino 60'), 7 Kaczmarski, 3 Marello; 29 Mancuso (99 Fumagalli 72'); 45 Lavelli (9 Iddrissou 60'), 11 Zuberek. A disposizione: 22 Taho, 95 Raimondi, 4 Cerpelletti, 16 Venturini, 23 Donato, 24 Re Cecconi, 27 Aidoo, 37 Sorino, 80 Garonetti, 86 Jakirovic. Allenatore: Stefano Vecchi

SORRENTO (3-5-2): 22 Harrasser; 5 Cargnelutti (26 Di Somma 46'), 33 Viscardi, 6 Fusco; 2 Puzone (24 Evangelisti 91'), 8 Cuccurullo, 21 Potenza (4 Bacci 67'), 28 Capezzi, 3 Crecco, 10 Ricci (7 Starita 67'), 9 Parker. A disposizione: 13 Del Sorbo, 48 Boccarusso, 11 Falasca, 20 Bernabeo, 31 Castaldi, 32 Paglino, 99 Marchesi. Allenatore: Vincenzo Maiuri

Marcatori: 71' Starita (S), 84' Zuberek (I).

Ammoniti: 43' Cargnelutti (S), 52' Stante (I), 76' Di Somma (S), 88' Parker (S), 89' Zuberek (I).

Arbitro: Sciolti.

Assistenti: Chillemi - Tomasi.

V Ufficiale: Ramondino

Operatore FVS: Eusebiu Nechita.

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16.29 - FISCHIO FINALE! Inter U23 e Sorrento si spartiscono la posta in palio!

90+3' - FUMAGALLI SFIORA IL SORPASSO! Il numero 99 interista punta il diretto marcatore e calcia a giro sul secondo palo andando a sfiorare la rete.

90+1' - Cambio Sorrento: fuori Puzone e dentro Evangelisti.

90' - Iniziano i 6' di recupero.

89' - Altro giallo per proteste: trattasi, stavolta, di Zuberek.

89' - Charlys raccoglie un pallone vagante e calcia di collo pieno verso la porta: abile Harrasser a deviare in angolo.

88' - Proteste veementi di Parker: ammonito.

84' - GOL!!!! Mischia clamorosa all'interno dell'area sorrentina con un batti e ribatti che permette a Zuberek di calciare da pochi centimetri e trovare il pari. Rete convalidata nonostante la breve revisione all'FVS. 1-1!

82' - Altro cambio per i nerazzurri: Charlys rileva Stante.

81' - CHE OCCASIONE PER IDDRISSOU! L'italo-ghanese si trova sul sinistro un rigore in movimento all'altezza del dischetto e calcia a botta sicura ma trova un prodigioso intervento di Viscardi a salvare.

76' - Giallo per Di Somma che trattiene vistosamente Zuberek lanciato a rete.

73' - CAPEZZI VICINO AL RADDOPPIO! Il giocatore sorrentino penetra in area e con un tiro di piatto va a lambire di millimetri il palo.

71' - Cambio per i nerazzurri: fuori Mancuso e dentro Fumagalli.

70' - GOL DEL SORRENTO! Errore di Prestia nella lettura di un lancio lungo dalle retrovie e pallone che arriva tra i piedi di Starita che insacca. 0-1!

66' - Doppio cambio per i sorrentini: escono Ricci e Potenza ed entrano Bacci e Starita.

65' - MELGRATI FERMA PARKER! Il centravanti ospite svetta di testa sul cross spiovente di Viscardi e colpisce a botta sicura trovando la pronta risposta del portiere brianzolo.

63' - Giocata da quinto a quinto tra Amerighi e Marello con il numero 77 che sforna un cross rasoterra che taglia tutta l'area venendo girata di prima dal numero 3 di poco sopra la traversa.

59' - Triplo cambio per i nerazzurri: fuori Lavelli, Bovo e Avitabile e dentro Iddrissou, Amerighi e Fiordilino.

54' - Ammonito Stante per un intervento a gamba alta su Parker. Nonostante la FVS richiesta dai sorrentini per un possibile rosso, l'arbitro non cambia la propria decisione.

50' - Sinistro a giro di Ricci da fuori area che termina a lato non di molto: seconda occasione in pochi minuti per gli ospiti.

47' - Insidioso tiro-cross di Parker che fa fischiare le orecchie di Melgrati.

15.34 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

15.33 - Primo cambio per gli ospiti: fuori Cargnelutti e dentro di Di Somma.

15.33 - Le squadre escono dagli spogliatoi.

15.17 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Poche emozioni in questa prima metà di gara.

45' - Inizia l'unico minuto di recupero del primo tempo.

43' - Il primo ammonito della sfida è Cargnelutti, reo di aver trattenuto vistosamente Lavelli a centrocampo.

40' - A prendere l'iniziativa stavolta è Bovo che calcia debolmente di sinistro da fuori area senza impensierire Harrasser.

37' - Marello prova a colpire con una mattonella su punizione dalla trequarti ma senza inquadrare lo specchio.

27' - Su angolo, Prestia si libera della marcatura e impatta di testa la sfera schiacciandola a terra e trovando la risposta in angolo di Harrasser.

21' - Potenza prova ad approfittare di un disimpegno sbagliato della retroguardia nerazzurra e calibra un cross impreciso che si spegne tra le mani di Melgrati.

15' - DOPPIA OCCASIONE PER IL SORRENTO! Melgrati si oppone ad una doppia conclusione mancina prima di Cucurullo e poi di Viscardi, andando in entrambe le occasioni a smanacciare il pallone in maniera comunque efficace.

10' - Fase di studio per le due squadre che cercano di stanarsi a vicenda.

3' - Capitan Prestia tenta l'incursione centrale partendo dalla propria area di rigore e servendo un suggerimento invitante per il sinistro incrociato di Zuberek, murato in rimessa laterale da Puzone.

14.30 - FISCHIO D'INIZIO AL BREDA!

14.25 - Le squadre si preparano a scendere in campo. Presenti sugli spalti anche il presidente interista Giuseppe Marotta, l'a.d. Dario Baccin e Katherine Ralph.

L'Inter U23 torna in campo in occasione della 11ª giornata del girone C di Serie C e ospita la seconda gara casalinga consecutiva. I nerazzurri di Vecchi, reduci da un perfettamente intervallato score di due vittorie (contro Foggia e Giugliano) e due sconfitte nelle ultime quattro partite (Savoia e Monopoli), ospitano il Sorrento, attuale terza forza del girone alle spalle di Bari e Potenza. La compagine campana conta un bottino di quattro punti nelle ultime quattro giornate, frutto di una vittoria, un pareggio e ben due sconfitte. Al netto dell'asterisco che grava sui milanesi a causa della sfida da recuperare contro la Scafatese, l'attuale distanza tra le due squadre è di 6 punti in classifica (Sorrento a 19 punti e Inter U23 a 13). Spetta ora ai giovani interisti accorciare questo margine anche al fine di dimenticare il riprovevole tonfo casalingo contro il Monopoli.