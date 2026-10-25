Due storie differenti, un unico obiettivo: dimostrare il proprio valore. Inter-Fiorentina sarà anche il confronto a distanza tra Ivan Provedel e David De Gea, protagonisti di un incrocio particolarmente interessante tra i pali di San Siro. Come racconta Tuttosport, Provedel è pronto a disputare la sua prima partita ufficiale con la maglia dell'Inter, mentre il portiere spagnolo della Fiorentina cerca una prestazione convincente per rispondere alle critiche ricevute nelle ultime settimane. Da una parte c'è l'ex Lazio, arrivato a Milano durante l'estate e desideroso di dimostrare di poter essere qualcosa di più di una semplice alternativa. Dall'altra un estremo difensore di grande esperienza internazionale, che ha scritto pagine importanti con il Manchester United e la Nazionale spagnola.

Provedel pronto al debutto: Chivu gli concede due partite

Per Provedel sarà un appuntamento particolarmente significativo. Il portiere classe 1994 non disputa una gara ufficiale dallo scorso marzo e potrà finalmente tornare protagonista proprio con la squadra per la quale faceva il tifo da bambino. Arrivato dalla Lazio per ricoprire il ruolo di vice di Josep Martinez, l'estremo difensore avrà l'opportunità di mettere in mostra le proprie qualità davanti al pubblico nerazzurro. La partita contro la Fiorentina dovrebbe rappresentare soltanto il primo passo. Chivu avrebbe infatti deciso di schierare Provedel anche mercoledì contro il Venezia, garantendogli due incontri consecutivi per ritrovare ritmo e continuità. Martinez, invece, dovrebbe riprendersi il posto tra i pali in occasione del derby contro il Milan.

De Gea, San Siro evoca bei ricordi: contro il Milan fu decisivo

Per De Gea, il ritorno a San Siro richiama anche una prestazione particolarmente positiva. Nell'aprile dello scorso anno, durante il pareggio per 2-2 contro il Milan, lo spagnolo fu uno dei grandi protagonisti della partita insieme a Maignan, nonostante le due reti incassate. Una prova che aveva confermato le sue qualità e la capacità di risultare decisivo anche nelle sfide più complicate. Contro l'Inter, De Gea proverà a ripetersi, con l'obiettivo di aiutare la Fiorentina a interrompere il proprio momento negativo. Provedel cerca la consacrazione con la maglia nerazzurra, De Gea vuole respingere le critiche e trascinare i viola. A San Siro, oltre alla sfida tra Chivu e Vanoli, ci sarà dunque anche un confronto a distanza tra due portieri chiamati a rispondere a esigenze profondamente diverse.