Un abbraccio, anche caloroso. Un gesto normale, quello colto dalle telecamere di DAZN, che però visti i protagonisti assume un significato particolare: Beppe Marotta e Fabio Paratici, presidente dell'Inter e DS della Fiorentina, si sono abbracciati a San Siro prima della sfida di questo pomeriggio. Momento di disgelo tra i due, dopo una lunga esperienza in comune tra Sampdoria e Juventus interrotta bruscamente qualche anno fa con l'addio al club bianconero di Marotta.

Sezione: News / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 19:04
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.