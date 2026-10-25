Un abbraccio, anche caloroso. Un gesto normale, quello colto dalle telecamere di DAZN, che però visti i protagonisti assume un significato particolare: Beppe Marotta e Fabio Paratici, presidente dell'Inter e DS della Fiorentina, si sono abbracciati a San Siro prima della sfida di questo pomeriggio. Momento di disgelo tra i due, dopo una lunga esperienza in comune tra Sampdoria e Juventus interrotta bruscamente qualche anno fa con l'addio al club bianconero di Marotta.