Fare un en plein darebbe all'Inter grandissima forza e tutto il gruppo a disposizione di Chivu è molto consapevole di quest'aspetto. Si parte dal lunch match di domani contro la Fiorentina, dove i nerazzurri vogliono dare seguito all'ottima partenza a San Siro in campionato. Il successo, seppur arrivato con tante difficoltà, contro lo Shakhtar, ha fornito molte indicazioni positive al tecnico del Biscione. Che vuole continuare a premere sull'acceleratore, pensando al turno infrasettimanale con il Venezia e al derby di sabato prossimo contro il Milan. Non ci sarà un attimo di sosta perché poi tornerà subito la Champions League (nerazzurri di scena a Rotterdam con il Feyenoord) e la sfida di campionato contro il Como che precede la sosta per le nazionali.

La probabile formazione

In ottica formazione, secondo Sky Sport in difesa ci saranno Akanji, Bastoni e Bisseck. Dovrebbe trovare spazio Carlos Augusto al posto di Dimarco, con l'esordio di Provedel tra i pali che si fa sempre più concreto. Sulla destra spazio a Diouf, con Calhanoglu, Zielinski e Barella a completare il centrocampo. In attacco, al fianco di Thuram, prontissimo Pio Esposito.