Nel mezzo della maratona, l'Inter ospita la Fiorentina al Meazza con l'obiettivo di riagguantare la Lazio in vetta alla classifica e distanziare ulteriormente la Roma.

QUI INTER – Chivu non recupera nessuno e, anzi, in settimana ha perso pure Luis Henrique, con il brasiliano che va ad aggiungersi a Lautaro, Stones, Jones e Pavard nella lista degli indisponibili. Rispetto al match di Champions con lo Shakhtar, dovrebbero rivedersi dall'inizio Bisseck, Diouf ed Esposito. Sembra essere arrivato anche il giorno della chance tra i pali per Provedel. Mkhitaryan reclama spazio: l'armeno, Calhanoglu e Zielinski si giocano due maglie per completare la mediana con Barella. A sinistra sembra impossibile non vedere Carlos Augusto: Dimarco potrebbe tirare il fiato, altrimenti l'ex Monza braccetto e fuori Akanji. In attacco, infine, Thuram resta in vantaggio su Bonny.

QUI FIORENTINA – Il momento dei viola è delicato e Vanoli non recupera né Ranieri né Atta. Fermo restando il 4-3-3, il tecnico dei toscani arriva a Milano con quelche dubbio di formazione: Viery in vantaggio su Valdepeñas, Jimenez davanti a Dodò, Brescianini ha sorpassato Oulai e Pellegrino sembra poter essere ancora preferito a Beto.

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PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Bovio, Jakirovic, Spence, Dimarco, Stankovic, Zielinski, Sucic, Bonny, Lavelli, Mosconi.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Jones, Stones, Lautaro, Pavard, Luis Henrique.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Panchina: Christensen, Lezzerini, Ademi, Dodò, Joao Mario, Valdepeñas, Oulai, Mazzeo, Brando, Pirrò, Gonçalves, Gnonto, Beto.

Allenatore: Vanoli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Parisi, Atta, Ranieri.

ARBITRO: Mariani.

Assistenti: Alassio e Rossi.

Quarto ufficiale: Zufferli.

Var: Fabbri.

Avar: Santoro.

