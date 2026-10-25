Concluso il giro mediatico, Cristian Chivu arriva nella sala conferenze di San Siro per un ulteriore commento del match contro la Fiorentina. Ecco le sue parole riportate dall'inviato di FcInterNews.it:
Hai detto che non siete perfetti ma avete fame, è la sintesi di oggi?
"Oggi abbiamo fatto una buona gara, siamo andati sotto col tiro della domenica ma la cosa importante è mantenere l'obiettivo della partita. Avrei detto la stessa cosa sullo 0-1, sono felicissmo perché la parte mentale conta tanto in determinati momenti. Non ci siamo fatti prendere dal panico per quanto avvenuto e per le ingiustizie che potevano verificarsi in campo. Sono contento".
Come ha fatto a trasformare Thuram nel giocatore che stiamo vedendo oggi? Adesso è il leader con Lautaro?
"Non so se merito mio o di Zidane... Tira fuori la sua leadership, in un momento dove Lautaro non c'è si prende la squadra sulle spalle. Durante la pausa si è allenato coi compagni e ha avuto anche una settimana di riposo. Comunque è un giocatore straordinario, l'ho visto scattare al centesimo minuto, mettere una velocità devastante che crea sempre problemi alla difesa. Ha segnato, siamo felici; domani riposerà come qualche altro giocatore".
Thuram calcerà anche i rigori?
"Abbiamo rigoristi bravi nel farlo. Lui si diverte e che so che è un generoso, è strafelice nel vedere loro calciare. Dubito che lo farà in futuro, prendiamoci ciò che fa di buono. Lui è un valore aggiunto non da quest'anno, il fatto di non essere stato convocato dalla Francia gli ha dato qualcosa di più sul piano motivazionale. Ha un valore importante e anche la Nazionale lo sa".
Hai visto la cattiveria e la determinazione che volevi?
"Sì, non è stato facile nel primo tempo contro una squadra organizzata ma ho visto la giusta cattiveria nel fare le cose. Poi nel secondo tempo si è vista di più, giochiamo ogni tre giorni e quindi sappiamo che non possiamo fare determinate cose. Siamo andati sotto, poteva crollare il castello ma abbiamo avuto la lucidità nel riprenderla e siamo stati premiati. Andare sotto tante volte di fila può crearti qualche dubbio ma le partite vivono di momenti. Noi non dobbiamo acconentarci quando le cose vanno bene e abbatterci quando vanno male. Dobbiamo avere la rappresentanza di ciò che siamo per portare a termine le partite, magari succederà che andremo sotto e non ribalteremo".
L'ingresso di Lavelli è stato importante, quanto può crescere e dare a questa squadra nell'immediato?
"Ho scelto un altro attaccante perché riempivamo poco l'area con le mezzali, nell'uno-contro-uno diDiouf e Bonny non avevamo gente in area e serviva un attaccante in più. Andrei piano coi ragazzi, facciamo l'errore di esaltarli troppo per qualche gara fatta bene; devono giocare, non guardo la carta d'identità con Mkhitaryan come con lui. Bisogna però accettare che non è semplice accettare di arrivare in una squadra formata, devono essere pronti quando hanno l'opportunità. Questa è la vita, deve godersi quanto di buono ha fatto oggi, dopo il 2-1 ha tenuto palla a 40 metri e ottenuto una rimessa laterale è tanta roba; esprime un buon calcio ma è presto per dire determinate cose. Certe squadre hanno addosso una pressione tale che non possono essere fatte certe scelte, spiace ma va detto. Funziona così da noi, al Milan., magari meno al Como dove sono tutti giovani".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 16:20 LIVE PRIMAVERA 1 - Inter-Parma 1-1: fase di palleggio delle due squadre
- 16:14 Thuram esulta come Lautaro, il capitano lo carica: "Così ti voglio"
- 16:00 Zielinski a Sky: "Secondo tempo dominato, il gol era solo questione di tempo"
- 16:00 videoInter-Fiorentina 2-1, Tramontana: "Non arrivo a fine stagione. Rigore? Clamoroso. Orsato..."
- 15:45 Inter-Fiorentina, la moviola: Mariani impreciso nel secondo tempo. Manca un rigore ai nerazzurri
- 15:33 Chivu in conferenza: "Questo nuovo Thuram forse è merito di Zidane"
- 15:23 Chivu a ITV: "Avrei premiato la squadra anche senza la vittoria"
- 15:23 Sucic a DAZN: "Chivu ci chiede di essere sempre offensivi"
- 15:21 Chivu a DAZN: "Le ingiustizie non ci hanno abbattuto, ci hanno dato più forza"
- 15:16 Sucic in conferenza: "Il ruolo ideale? Posso giocare anche terzino..."
- 15:16 Fiorentina, Vanoli in conferenza: "Ho visto una grande squadra, serve calma"
- 15:10 Sucic a ITV: "Vincere allo scadere è una delle cose più belle del mondo"
- 15:07 Lavelli a DAZN: "Thuram scherza molto. Oggi ho cercato di dare tutto"
- 15:05 Thuram a DAZN: "Rigore non concesso? Strano, forse ha pensato a una mia simulazione"
- 15:03 Zielinski a DAZN: "I risultati sono ottimi, le critiche non ci interessano"
- 15:01 Lavelli a ITV: "Ieri ero in campo con l'U23, non mi aspettavo di giocare oggi"
- 14:58 Fiorentina, Vanoli a DAZN: "Grandissima partita, dispiace per i ragazzi. Sul gruppo..."
- 14:41 Inter-Fiorentina, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 14:39 Inter-Fiorentina, le pagelle - Thuram il più vivo, Zielinski con personalità
- 14:39 Fiorentina all'acqua pazza: Thuram e Zielinski gelano i viola, 2-1 a San Siro
- 14:32 Inter-Fiorentina, Triplice Fischio - "Nulla è impossibile": la profezia di Vanoli si avvera a metà. Poi arrivano Thuram e Zielinski
- 14:25 In DIRETTA con il POST PARTITA di INTER-FIORENTINA: COMMENTI e ANALISI. LIVE da SAN SIRO
- 13:34 A pranzo con l'Inter: contro la Fiorentina presenti oltre 74.600 spettatori
- 12:00 Paratici a DAZN: "Supportiamo Vanoli e la squadra, pensiamo di avere qualità"
- 11:59 Fiorentina, Pongracic a DAZN: "Contro l'Inter se difendi di squadra puoi far risultato"
- 11:55 Bisseck a DAZN: "Importante vincere in Champions ma ogni partita è a sé. Modulo di Chivu buono per noi"
- 11:51 Repubblica - Marotta e Percassi convincono Galliani, attesa per il ribaltone in FIGC
- 11:47 Chivu a DAZN: "Provedel meritava questa chance, Mkhitaryan può darci ancora tanto"
- 11:36 Bisseck a ITV: "Massima concentrazione, la Champions è alle spalle"
- 11:36 TS - Inter-Fiorentina, Provedel sfida De Gea a San Siro
- 11:20 TS - Chivu rilancia Esposito, il precedente fa ben sperare
- 11:04 Berti: "Inter forte, ma la Fiorentina può rilanciarsi"
- 10:50 Corsera - Inter-Fiorentina, scontro tra le due squadre che sbagliano questo fondamentale
- 10:36 TS - Oaktree-Qatar, trattativa in stallo: distanza sulla valutazione delle quote
- 10:22 CdS - Chivu ritrova Jones e Pavard, saranno pronti a inizio novembre
- 10:08 Zielinski: "Ecco qual è stato il mio momento migliore della scorsa stagione"
- 09:54 GdS - Milan, Cardinale conferma la fiducia ad Amorim. Ma il derby diventa decisivo
- 09:40 CdS - Provedel verso il debutto, Calhanoglu è l'arma in più per Chivu
- 09:26 CdS - Esposito si prende l'attacco: Chivu punta sul suo gigante contro la Fiorentina
- 09:12 GdS - Vanoli sceglie una Fiorentina all'Argentina: largo a Mastantuono e Pellegrino
- 08:58 Berti: "Con lo Shakhtar vittoria che vale tantissimo, Barella il mio mito"
- 08:43 GdS - Chivu vara il ritiro 'light': giocatori liberi e notte ad Appiano
- 08:29 GdS - Dimarco, rinnovo in salita: chiede un maxi ingaggio, il club frena
- 08:14 GdS - Chivu sceglie Esposito-Thuram: l'azzurro in campo sotto gli occhi di Mancini
- 08:00 Preview Inter-Fiorentina - Chivu fa i conti con le assenze. Dubbi in mezzo
- 00:00 Senior (per ora) meglio dei nuovi
- 23:50 Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 1-0, i gialloneri la spuntano con Baier
- 23:40 Falcone: "Inter più forte della Roma, ma le favole a volte si avverano"
- 23:26 Mancini: "Qualche mese fa con l'Inter abbiamo mollato, ma ora..."
- 23:12 Starita: "Pensavamo di avere il risultato in tasca"
- 22:56 Maiuri: "Inter U23 avversario di valore, ma sul loro gol c'è un fallo di mano clamoroso"
- 22:42 Lazio-Parma 2-1, biancocelesti temporaneamente in testa alla classifica
- 22:28 Sassarini: "Ci è mancato vincere il duello decisivo negli ultimi metri"
- 22:14 Graziani: "Esposito mi piace, ma gli manca qualcosa"
- 22:00 Qui Fiorentina - Vanoli pronto a lanciare Brescianini. Ballottaggio in avanti
- 21:46 Serena inquadra l'Inter: "La più forte del campionato, ha due squadre"
- 21:32 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 21:18 Il Como c'è e vuole disturbare le big, Fabregas: "In una stagione ci sono mille momenti..."
- 21:04 Inter, la rimonta è ormai abitudinaria. I numeri in Serie A
- 20:50 Gasperini: "Contro l'Inter avevamo iniziato alla grande. Il pari di oggi ci dà fiducia"
- 20:36 Venezia, Nicola tra il Genoa e l'Inter: "Recuperiamo Busio e Bella-Kotchap"
- 20:21 Inter, alle porte un tour de force rilevante: Thuram-Esposito dal 1' domani
- 20:06 Tra Napoli e Roma vince il divertimento: finisce 3-3 al Maradona al termine di 95' folli
- 19:53 Partenza sprint a San Siro. Contro la Fiorentina per allungare la serie
- 19:39 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 19:25 Gol fatti e subiti, Inter-Fiorentina è un confronto indicativo: il dato
- 19:11 Fiorentina, i convocati per l'Inter: presenti tre calciatori della Primavera
- 18:57 Udinese, Runjaic mette in guardia anche l'Inter: "Il Milan ha tanti punti di forza"
- 18:43 Infantino ostenta fiducia: "La maggioranza del calcio mi sostiene"
- 18:29 Attenzione a Ndour: è un fattore per le riconquiste della Fiorentina