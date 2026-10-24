Luigi Di Biagio, ex CT azzurro, ha parlato della Roma e delle sue chance Scudetto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Che impressione mi ha fatto col Real Madrid? Ottima, ho visto una crescita totale della squadra rispetto allo scorso anno. Poi io dico sempre che non è la formazione di partenza che ti fa vincere i campionati, ma il 25° uomo e quindi la panchina. E quest’anno sicuramente Gian Piero Gasperini ha più uomini che lo seguono su cui contare. La Roma diverte, domina l’avversario ed è coinvolta a 360 gradi con tutta la rosa. Questo fa la differenza".

È pronta per lo Scudetto?

“Certo che può lottare per lo Scudetto. Però devo ammettere che l’Inter resta sempre la favorita, lo è ormai da 5-6 anni. Se non ha vinto tutti gli Scudetti in questo arco temporale è perché è successo qualcosa che non doveva succedere. A livello di rosa non ha paragoni in Italia. Detto ciò, come successo per gli scudetti del Napoli, se si dovessero incastrare alcune dinamiche perché no? Poi io sono molto legato ad entrambe le squadre”.