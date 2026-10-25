Cristian Chivu nel prepartita di Inter-Fiorentina si sofferma così ai microfoni di DAZN: "C'è Ivan Provedel in porta, dopo questa settimana in cui gli è nato il figlio e per il lavoro svolto nei mesi anche di supporto a Pepo, si merita questa maglia da titolare e sono convinto che da qua a fine anno ci darà una mano anche nelle rotazioni".

L'Inter se gioca in intensità può fare qualsiasi cosa.

"Sarà una partita difficile, è una squadra di qualità, allenata bene, per gli interpreti che ha può mettere in difficoltà chiunque. Ultimamente hanno raccolto meno di quanto meritavamo e sappiamo che sarà una partita difficile perché hanno tante cose che ti mettono in difficoltà. Dobbiamo essere pronti ad accettare che a volte non facciamo quello che desideriamo fare, mi riferisco all'atteggiamento, alla determinazione, sapendo fare tante cose a volte bisogna non scegliere ma mettere in campo tutto quello che si ha".

Mkhitaryan non si sapeva se restava, invece non è solo uomo spogliatoio.

"La carta di identità non la guardo con nessuno, fa parte della nostra rosa e del guppo, sappiamo quanto ci dà, le ultime volte che è sceso in campo o è subentrato ha aggiunto qualcosa che mancava in quei momenti ed è più che meritato farlo partire dall'inizio, sappiamo quello che vale".