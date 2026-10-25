Arriva in sala conferenze a San Siro, Petar Sucic che commenta coi cronisti presenti l'esito dell'incontro con la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di FcInterNews.it:

Quanto la posizione di regista la senti tua? E quanto pensi possa diventare la tua all'Inter?

"Mi piace questa domanda, perché non so cosa dire. Mi sento più a mio agio da mezzala ma gioco in qualunque posizione per aiutare la squadra".

Avere rimontato così aggiunge consapevolezza alla squadra sulla sua forza?

"Sì, è bello avere vinto ancora in rimonta. Abbiamo mentalità e tanti ottimi giocatori. Possiamo segnare molto, non importa quanto concediamo. Vogliamo continuare così, siamo una grande squadra con tante qualità".

Potenzialmente sei uno dei centrocampisti più forti del mondo, ma non si sa se regista o mezzala. Dove ti vedi tra cinque anni?

"Potrei dire qualcosa di sbagliato, perché se dico qualcosa i media cambiano idea. Sono felice quando gioco, mi trovo bene come regista ma dipende dall'allenatore e della squadra oltre che da me. Se devo giocare terzino lo faccio, possono cambiare tante situazioni e io devo dare sempre il mio meglio. Da regista posso fare bene".