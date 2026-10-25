Il 19enne Matteo Lavelli racconta così le sue sensazioni dopo la vittoria in rimonta sulla Fiorentina ai microfoni di DAZN: "Non ci avevo fatto caso sul rigore, ma bene così che abbiamo segnato e vinto la partita. Era un po' che non lo vedevo Thuram, scherza molto. Ho cercato di dare del mio meglio e spero di averlo fatto. Quando sono entrato, il mister mi ha detto di andare punta ma alcune situazioni avevano cambiato la posizione. Non c'era un modulo predefinito. Cerco di rubare i segreti un po' da tutti. Gli attaccanti qui son dei fenomeni e cerco di prendere il meglio".