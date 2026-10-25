Francesco Pio Esposito si riprende l'Inter. Dopo aver trascorso tutti i novanta minuti in panchina nella vittoria di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, il giovane attaccante nerazzurro è pronto a tornare dal primo minuto nella sfida contro la Fiorentina, in programma oggi alle 12.30 a San Siro. Come racconta Tuttosport, per il classe 2005 sarà una partita particolarmente importante. Tra i circa 70mila spettatori attesi al Meazza ci sarà infatti Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, pronto a osservare da vicino uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. Uno stimolo ulteriore per Esposito, che non trova la rete in campionato dal 14 settembre, quando segnò contro l'Udinese nel successo nerazzurro per 5-3.

Il precedente contro la Fiorentina: segnò anche senza Lautaro

L'avversario riporta alla memoria un precedente incoraggiante. Il 22 marzo scorso, al Franchi, fu proprio Esposito a sbloccare la partita contro la Fiorentina, in una giornata nella quale l'Inter doveva fare a meno di Lautaro Martinez. La sfida terminò in pareggio, ma quel risultato rappresentò un passaggio importante in un momento complicato della stagione nerazzurra, dopo la sconfitta nel derby e l'1-1 contro l'Atalanta. Adesso lo scenario presenta alcune somiglianze. Lautaro resterà indisponibile fino alla sosta di novembre e Chivu dovrà affidarsi ancora una volta alle alternative offensive per affrontare un calendario particolarmente impegnativo. Esposito sarà quindi chiamato a caricarsi nuove responsabilità, cercando di interrompere un digiuno realizzativo che dura ormai da oltre un mese.