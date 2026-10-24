Arrivano buone notizie dall’infermeria per l’Inter. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la prossima settimana è atteso il ritorno in gruppo di due calciatori attualmente infortunati: si tratta di Benjamin Pavard e Curtis Jones. Il primo si era fermato la settimana scorsa per un risentimento agli adduttori e inizialmente si temeva uno stop di tre settimane. Il suo ritorno in gruppo già dalla prossima settimana lascia invece presagire un rientro anticipato rispetto alle previsioni.

L’inglese era fermo invece dall’8 ottobre per un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Anche in questo caso si parlava di una ventina di giorni di stop, dunque i tempi sono stati rispettati.