Petar Sucic, centrocampista dei nerazzurri, ha parlato così a DAZN nel post-partita: "Bello fare le rimonte, dobbiamo continuare a spingere e queste partite dicono molto sulla nostra mentalità. Siamo una squadra che non molla mai. Chivu ci dice sempre cosa fare in allenamento, gli piace giocare un calcio offensivo che attacca sempre, sfruttando la qualità che abbiamo".