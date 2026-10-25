Petar Sucic, centrocampista dei nerazzurri, ha parlato così a DAZN nel post-partita: "Bello fare le rimonte, dobbiamo continuare a spingere e queste partite dicono molto sulla nostra mentalità. Siamo una squadra che non molla mai. Chivu ci dice sempre cosa fare in allenamento, gli piace giocare un calcio offensivo che attacca sempre, sfruttando la qualità che abbiamo".

Sezione: News / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 15:23
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione