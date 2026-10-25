Anche all'ora di pranzo la passione per l'Inter non viene messa in pausa. Il Meazza si presenta infatti con uno splendido colpo d'occhio per la partita contro la Fiorentina. Nello specifico, come comunicato dal club, sulle tribune dello stadio sono presenti 74.642 spettatori, di cui 761 nel settore ospiti.

Sezione: News / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 13:34
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.