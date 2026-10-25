Massima concentrazione e nessuna distrazione. Yann Bisseck suona la carica a pochi minuti dal calcio d'inizio di Inter-Fiorentina, una sfida importante per le ambizioni della formazione di Cristian Chivu in campionato. Intervenuto ai microfoni di Inter TV nel prepartita, il difensore tedesco ha indicato gli ingredienti necessari per conquistare i tre punti contro la squadra viola: "Servono cattiveria, concentrazione e utilizzare le nostre qualità. Serve questo per vincere", ha dichiarato Bisseck, sottolineando l'importanza dell'atteggiamento con cui i nerazzurri dovranno affrontare l'incontro.

Il centrale ha poi commentato il momento dell'Inter dopo il successo europeo contro lo Shakhtar Donetsk, ribadendo la volontà della squadra di essere competitiva su tutti i fronti: "Nel calcio è sempre importante vincere: noi vogliamo andare lontano in Champions, ma questo è il passato. Ora siamo concentrati sul match".