Cristian Chivu prepara diverse novità per la sfida contro la Fiorentina. Il calendario fitto di impegni impone una gestione attenta delle energie e l'allenatore nerazzurro è pronto a modificare la formazione rispetto alla vittoria in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la novità principale dovrebbe riguardare la porta, con Ivan Provedel favorito per il debutto ufficiale in maglia nerazzurra. L'ex Lazio attende da settimane la sua occasione, rinviata anche per consentire a Josep Martinez di ritrovare fiducia dopo alcune prestazioni complicate. La buona prova dello spagnolo contro lo Shakhtar, decisiva per il successo europeo, potrebbe ora favorire un'alternanza senza particolari contraccolpi. Per Provedel sarebbe un momento speciale: arrivato in estate nonostante altre offerte, il portiere potrebbe finalmente esordire con la squadra per cui tifava da bambino.

Bastoni centrale e Bisseck titolare: Akanji può riposare

Le rotazioni coinvolgeranno anche la difesa. Chivu sta valutando la possibilità di confermare Bastoni al centro del reparto, una soluzione già sperimentata nelle ultime uscite. In questo scenario, Bisseck tornerebbe titolare sul centrodestra, mentre Carlos Augusto verrebbe impiegato inizialmente come braccetto sinistro. A beneficiare di un turno di riposo sarebbe Akanji, ancora alla ricerca della migliore condizione. Questa scelta consentirebbe a Dimarco di giocare sulla fascia sinistra. Resta comunque aperta l'alternativa che prevede Carlos Augusto esterno al posto dell'italiano, con il ritorno del terzetto difensivo abituale. Sulla destra, invece, Diouf è pronto a riprendersi una maglia da titolare al posto di Spence, offrendo maggiore freschezza e dinamismo.

Calhanoglu, la Fiorentina è la sua vittima preferita: numeri impressionanti

Se in difesa sono attese diverse novità, a centrocampo Chivu sembra intenzionato a confermare Hakan Calhanoglu, autentico specialista delle sfide contro la Fiorentina. Il turco ha realizzato sette gol e fornito tre assist in 17 partite contro i viola, numeri che rendono la formazione toscana la sua avversaria preferita in Serie A. Un rendimento che lo avvicina a un gruppo ristretto di centrocampisti capaci di segnare almeno otto reti contro una singola squadra nell'era dei tre punti a vittoria. Tra questi figurano Doni, Pirlo, Seedorf e Hamsik.

Barella e Zielinski completano il centrocampo: il piano per Venezia e Milan

Accanto a Calhanoglu dovrebbero trovare spazio Barella e Zielinski, con il polacco destinato a ricoprire un ruolo importante anche nei prossimi impegni. Proprio Zielinski potrebbe infatti essere utilizzato in cabina di regia nel turno infrasettimanale contro il Venezia, permettendo a Calhanoglu di riposare in vista del derby contro il Milan. Una strategia che conferma la volontà di Chivu di distribuire le energie senza rinunciare alla qualità.

Esposito torna con Thuram: Bonny verso la panchina

Novità previste anche nel reparto offensivo, dove Pio Esposito tornerà dal primo minuto dopo la panchina contro lo Shakhtar. Il giovane attaccante dovrebbe affiancare Marcus Thuram, confermato nonostante i numerosi impegni ravvicinati. Rinviata, almeno per il momento, la possibilità di vedere contemporaneamente titolari Esposito e Bonny. Chivu punta dunque su un'Inter parzialmente rinnovata, ma con alcuni riferimenti fondamentali confermati. L'obiettivo è conquistare i tre punti contro la Fiorentina e arrivare nelle migliori condizioni possibili ai prossimi appuntamenti, soprattutto al derby contro il Milan.