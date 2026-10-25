La Fiorentina cerca l'impresa a San Siro e si affida alla coppia argentina formata da Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino. Due giocatori diversi per caratteristiche, ma accomunati dalla responsabilità di trascinare una squadra in difficoltà, soprattutto dal punto di vista realizzativo. Come racconta la Gazzetta dello Sport, i due attaccanti hanno sviluppato un rapporto particolarmente stretto anche fuori dal campo. Sempre insieme, hanno organizzato una grigliata al Viola Park per i compagni e festeggiato recentemente il venticinquesimo compleanno di Pellegrino. Il loro obiettivo è adesso trovare il gol contro l'Inter. Mastantuono e Pellegrino hanno realizzato tre reti a testa tra campionato e Coppa Italia, contribuendo complessivamente a sei degli otto gol stagionali della formazione viola.

Pellegrino ritrova Chivu: al Parma 13 presenze e tre gol

La sfida avrà un significato particolare per Pellegrino, che ritroverà da avversario Cristian Chivu. L'attaccante argentino era stato allenato dall'attuale tecnico nerazzurro durante l'esperienza al Parma, tra febbraio e maggio 2025. Sotto la guida di Chivu, Pellegrino aveva collezionato 13 presenze, realizzando tre reti. Un rapporto professionale che rende ancora più interessante il confronto di San Siro. L'argentino, inoltre, vuole conquistare definitivamente una maglia da titolare nella Fiorentina, dopo essersi alternato con Beto nel ruolo di centravanti.

Mastantuono, il talento del Real Madrid cerca la consacrazione

Grande attesa anche per Franco Mastantuono, centrocampista offensivo di 19 anni arrivato in prestito dal Real Madrid. Il giovane argentino sta diventando un punto di riferimento per Vanoli, che ne apprezza personalità e qualità tecniche. Il tecnico lo considera un elemento fondamentale nella costruzione offensiva, anche se si aspetta un ulteriore salto di qualità. Mastantuono ha finora segnato tre gol, tutti contro il Venezia, e deve ancora trovare maggiore continuità sotto porta. La sfida contro l'Inter potrebbe rappresentare l'occasione ideale per dimostrare il proprio valore.

Fiorentina, Vanoli cerca una svolta: soltanto otto gol in campionato

I numeri offensivi raccontano le difficoltà della squadra viola. La Fiorentina ha realizzato appena otto reti in campionato, quattro delle quali nella vittoria contro il Venezia. Nelle altre sei partite sono arrivati soltanto quattro gol, con la squadra rimasta a secco contro Roma e Frosinone. Vanoli, ex collaboratore di Antonio Conte all'Inter tra il 2019 e il 2021, conosce bene l'ambiente nerazzurro e sa quanto sarà complicato conquistare punti a San Siro.

Dubbi a centrocampo: Oulai o Brescianini

Per la sfida contro l'Inter, Vanoli dovrà fare a meno degli indisponibili Ranieri e Atta, mentre Parisi resterà fuori per diversi mesi. Restano alcuni interrogativi sulla formazione, soprattutto sulla corsia sinistra e a centrocampo, dove è aperto il ballottaggio tra Oulai e Brescianini. Fagioli e Ndour, invece, sono considerati titolari. La Fiorentina ha bisogno di punti per risalire la classifica e allontanarsi dalle ultime posizioni. Molto passerà dalla capacità di Mastantuono e Pellegrino di trasformare in gol le occasioni create.