L'Inter di Cristian Chivu convince, ma deve ancora correggere alcune disattenzioni per compiere il definitivo salto di qualità. Ne è convinto Andrea Stramaccioni, che alla Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento nerazzurro dopo la vittoria contro lo Shakhtar. "L'Inter ha una rosa di valore internazionale", ha sottolineato l'ex allenatore, evidenziando come la qualità della squadra non sia mai stata in discussione. Stramaccioni ha poi elogiato la gestione di Chivu: "Condivido l'analisi perché con l'espulsione di Bastoni e due sconfitte alle spalle poteva diventare una pericolosa sliding door negativa sul cammino europeo". Decisiva, secondo l'ex tecnico, la capacità dell'allenatore di mantenere la propria identità: "Altri allenatori avrebbero potuto speculare su un pari in quella situazione, invece non ha smesso mai di giocare e ha vinto con una prova sia di testa che di qualità".
Scudetto, Stramaccioni crede nel bis: "È la conferma della forza dei nerazzurri"
La marcia dell'Inter in campionato non sorprende Stramaccioni, che individua nella qualità dell'organico e nelle idee di gioco le ragioni della crescita. "È la conferma dei valori, della forza dei nerazzurri e delle risorse a disposizione sia individuali sia come idee di gioco", ha spiegato. Un giudizio positivo anche sull'approccio offensivo della squadra: "L'Inter fa fatica ad arginarla in campionato", ha osservato parlando delle difficoltà che gli avversari incontrano nel contenerla.
Stramaccioni difende l'attacco
L'ex tecnico ha parole di fiducia anche per il reparto offensivo con l'assenza di Lautaro Martinez, a cominciare da Marcus Thuram: "Marcus sta facendo una grandissima stagione, sta bene, segna e apre spazi. Esposito è un attaccante di livello internazionale, Bonny sarebbe titolare in qualunque squadra in Serie A.
Provedel o Martinez? Strama sceglie lo spagnolo
Tra gli argomenti affrontati anche il ballottaggio tra i portieri. Stramaccioni non nasconde la propria preferenza per Josep Martinez, pur riconoscendo le qualità di Ivan Provedel. "Pepo ha incontrato delle difficoltà dovute ad alcuni errori singoli. Ma chi è che non sbaglia fra i pali? Io però non dimentico i suoi tanti interventi decisivi, come contro lo Shakhtar o contro la Roma". E sulla scelta del titolare conclude: "Se arrivasse la chance per Provedel sarebbe una scelta giusta, ma per me il titolare resta lo spagnolo".
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 08:29 Stramaccioni avverte Chivu: "Giusto non snaturarsi, ma troppi errori". Sull'attacco e Provedel...
- 08:14 GdS - È l'ora di Provedel: titolare con Viola e Venezia, Martinez torna nel derby
- 08:00 GdS - Inter, obiettivo fuga: quattro gare decisive per allungare in classifica
- 01:30 Iniziativa dello Stoccarda: fai beneficenza e vinci la partita con l'Inter
- 00:00 Domani a pranzo si mangia fiorentina
- 23:49 Baldini: "Il calcio giovanile non ha problemi. Semmai lo sono i dirigenti"
- 23:34 Napoli Women, Spugna: "Contro l'Inter ho chiesto coraggio alle ragazze"
- 23:20 Dulub: "L'espulsione di Bastoni ha agevolato l'Inter. Su Mkhitaryan..."
- 23:05 Domenica ospite speciale a San Siro: Mancini assisterà a Inter-Fiorentina
- 23:00 Stoccarda-Borussia Monchengladbach 2-3, partita infinita e primi punti per Blessin
- 22:52 Torino-Monza 3-2, terzo successo consecutivo per i granata
- 22:37 AGCOM, pubblicate le nuove linee guida per i siti di infotainment
- 22:23 Sei gol di fila a San Siro in Serie A: Thuram sulla scia del record di Lukaku e Vieri
- 22:08 FIGC, Malagò completa la squadra: Viglione sarà il segretario generale
- 21:53 Malagò e la tessera FIGC: "Direi che sarebbe stato assurdo non prenderla"
- 21:39 Bondar elogia l'Inter: "Squadra forte che non ha problemi a..."
- 21:24 Chiarugi: "Vedo malumori nell'Inter, la Fiorentina sfrutti il nervosismo"
- 21:10 Orlando: "Inter in difficoltà mercoledì, ma domenica sarà diverso"
- 20:55 Lautaro, Toro in gabbia. Messaggio al mondo Inter: "Mancate tantissimo"
- 20:41 Settore giovanile, tre impegni in agenda tra domenica e lunedì
- 20:26 Sabatini lancia la Roma: "È splendida. Malen vale cinque colpi di mercato"
- 20:12 Brocchi: "Carlos Augusto è forte. E l'Inter non se lo farà sfuggire"
- 19:58 Sorrento, Fusco: "L'Inter U23 ha sempre segnato e ha giovani di valore"
- 19:43 CF - Carlos Augusto verso il rinnovo, effetti benefici per il bilancio Inter
- 19:29 Bayern Monaco, paura per Kompany: collasso durante l'allenamento
- 19:14 Sky - Provedel in porta, forse ci siamo. Si rivede dal 1' Mkhitaryan
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso INTER-FIORENTINA, CHIVU perde anche LUIS HENRIQUE! TROPPI INFORTUNI per TUTTI
- 18:55 Fiorentina avversario speciale per Thuram, Sucic e Mkhitaryan: contro i viola i primi gol in nerazzurro
- 18:50 UFFICIALE - Arriva il rinnovo con l'Inter per Matias Mancuso
- 18:41 Paolillo: "Vorrei Marotta sempre all'Inter. Ma meriterebbe la FIGC"
- 18:28 Quote favorevoli per l'Inter con la Fiorentina. Sarà giornata da over
- 18:13 Inter-Fiorentina sarà anche Marotta vs. Paratici: dall'amicizia alla rottura
- 17:59 Nuovo stadio, giovedì sera la grande anteprima: partiti gli inviti di Marotta
- 17:44 Filotto di imbattibilità, avvio perfetto in casa e punti conquistati in rimonta: i numeri dell'Inter
- 17:30 Malagò si tessera per le elezioni FIGC: entra nell'Aniene Calcio a 5
- 17:16 Pruzzo: "Roma da Scudetto? Serve un'Inter distratta. Malen ha qualcosa di Ronnie e Spillo"
- 17:02 Gianfelice Facchetti: "Inter, spartito tattico diverso. Con lo Shakhtar ho visto attenzione difensiva"
- 16:47 Romano: "Rinnovo Carlos Augusto entro Natale: l'Inter ha fiducia"
- 16:33 Fiorentina, Vanoli: "Nulla è impossibile, andiamo a Milano per fare qualcosa di importante"
- 16:20 Inter, occhi puntati su Fran García. Ma il Betis non vuole cederlo
- 16:07 Parma ko con Inter e Torino, Gilardino: "Sappiamo di aver deluso le aspettative"
- 15:52 Inter-Fiorentina, 177 precedenti in Serie A: nerazzurri avanti nel bilancio
- 15:38 La Juventus perde anche Celik e Nico Gonzalez: il report degli infortuni
- 15:23 Colonnese: "Inter rullo compressore in casa. Fiorentina, servirà il carattere"
- 15:10 C Gold Award 2026, dieci giocatori dell'Inter U23 in corsa
- 14:57 Inter-Fiorentina, ultimi biglietti per la sfida di San Siro. Live show nel pre partita
- 14:43 Inter-Shakhtar Donetsk, il trono è per Carlos Augusto
- 14:29 Milan, Ramos regolarmente in gruppo: sarà a disposizione a Udine
- 14:17 Onana coinvolto in un incidente stradale: trasportato in ospedale e dimesso
- 14:02 Conte fa chiarezza sul suo futuro: "Nessuna trattativa in fase avanzata"
- 13:50 Luis Henrique, nulla di serio: il brasiliano potrebbe farcela per Inter-Como
- 13:35 Napoli, Allegri: "Con la Roma vale tanto. Ma non è decisiva per scudetto e Champions"
- 13:22 Un altro stop in casa Inter: risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra per Luis Henrique
- 13:05 A San Siro il secondo lunch match tra Inter e Fiorentina: come andò nel 2012
- 12:45 Lunedì 26/10 la cerimonia del Pallone d’Oro: come vederla gratis su DAZN
- 12:30 Caressa e le prospettive delle italiane in Champions: "Non facciamoci prendere dall'emotività"
- 12:15 Inter Women, Vilhjálmsdóttir: "Napoli forte, serviranno concentrazione e intensità"
- 12:00 videoINTER, adesso servono TUTTI: la situazione dell'INFERMERIA NERAZZURRA
- 11:45 Estudiantes in finale di Copa Libertadores, Palacios: "Vogliamo di più"
- 11:30 Fonseca: "Roma in fiducia, ha le qualità per infastidire l'Inter"
- 11:16 La Nazione - Spingere o attendere? Le idee di Vanoli in vista dell'Inter
- 11:02 Jones: "Inter competitiva in Champions? Al 100%. Critiche per me dopo Real e Roma, ma..."
- 10:48 Gioia Estudiantes ai rigori, Correa e Palacios in finale di Copa Libertadores
- 10:34 Bergomi: "Inter-Shakhtar miglior gara difensiva dell'anno. Ma senza il rosso finisce 0-0"
- 10:20 Zago: "Milan e Juve non sono all'altezza di Inter e Roma"
- 10:06 Corsera - Carlos Augusto ha rimesso a posto i conti dell'Inter
- 09:52 TS - Bastoni, il rosso è un guaio: difesa decisa a Rotterdam e c'è il "nodo" Carlos Augusto
- 09:38 TS - Provedel in campo due volte: le intenzioni di Chivu per il futuro
- 09:24 GdS - Inter mai coi tre inglesi insieme: il punto sui rientri di Jones e Stones
- 09:10 CdS - Inter, motore diesel: solo il Real meglio negli ultimi 15' in Champions