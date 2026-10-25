Nel corso di una recente intervista concessa a La Repubblica, l'ex centrocampista Nicola Berti ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'imminente sfida di Serie A tra Inter e Fiorentina, squadre in cui il calciatore parmigiano ha militano a cavallo tra gli anni '80 e '90: "L’orario è tragico, non mi piace la partita alle 12.30. Andrebbe abolita. È difficile vedere belle partite a mezzogiorno, perché è difficile giocarle. In ogni caso, l’Inter è forte, in campionato soprattutto. E per la Fiorentina è l’occasione per rilanciarsi, senza troppe pressioni. Il Venezia preoccupa dopo aver battuto il Napoli? L'Inter non si deve preoccupare mai". L'ex calciatore ha poi parlato brevemente del suo approdo alla squadra nerazzurra e di alcuni retroscena sulla sua militanza presso il Biscione: "Prima di andare in nerazzurro sono stato vicinissimo al Napoli. Era praticamente fatta, la Fiorentina aveva già l’accordo con Ferlaino, ma io puntai i piedi. L’Inter era una squadra in costruzione e io decisi di aspettare la chiamata. Da dove nasce il mio tifo interista? Mio papà mi portava a vedere il Milan, ma mia madre era una grande tifosa interista e il suo idolo era Facchetti. E la mamma è sempre la mamma".