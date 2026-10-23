L’Inter si presenta alla sfida contro la Fiorentina da prima in classifica, a pari punti con la Lazio, con statistiche che confermano la solidità e la forza offensiva della squadra di Cristian Chivu. Dopo sette giornate di Serie A, i nerazzurri hanno realizzato 21 gol, con una media di tre reti a partita, subendone nove.
Un dato difensivo che trova pochi precedenti nella storia del campionato. Soltanto cinque volte una squadra è rimasta imbattuta nelle prime otto giornate stagionali incassando più reti: la Lucchese nel 1936/37, con 10 gol subiti; la Roma nel 1955/56, sempre con 10; il Milan nel 1992/93 e nel 1999/00, con 11 in entrambe le occasioni; e la stessa Inter nel 2004/05, quando i gol incassati furono 13.
La formazione nerazzurra è inoltre imbattuta da 17 partite consecutive in Serie A, con un bilancio di 11 vittorie e sei pareggi. Si tratta della striscia più lunga senza sconfitte da quando Chivu siede sulla panchina interista. Per ritrovare una serie più lunga bisogna tornare al periodo compreso tra settembre 2023 e aprile 2024, quando l’Inter arrivò a 28 gare consecutive senza ko.
Ottimi anche i numeri casalinghi. In questo campionato, i nerazzurri hanno vinto tutte le quattro partite disputate a San Siro, segnando complessivamente 15 gol. Negli ultimi 50 anni, soltanto Roma, Juventus e Sampdoria sono riuscite a vincere ciascuna delle prime cinque gare interne stagionali di Serie A realizzando più reti: la Roma nel 1990/91, con 16 gol, e nel 2016/17, con 17; la Juventus nel 2014/15, con 17; e la Sampdoria nel 2017/18, con 16.
La squadra di Chivu si distingue anche per la capacità di reagire alle difficoltà. Nelle prime sette giornate ha conquistato 10 punti in rimonta, un risultato condiviso con la Juventus del 2013/14 e con la stessa Inter del 2021/22 nell’era dei tre punti a vittoria. A completare il quadro è la distribuzione delle reti tra i giocatori. L’Inter è infatti una delle due squadre, insieme alla Lazio, ad aver già mandato a segno 10 marcatori diversi in questa Serie A. Un dato che evidenzia la varietà delle soluzioni offensive e la capacità dei nerazzurri di trovare la via del gol attraverso interpreti differenti.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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