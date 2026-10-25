L'Inter non muore mai: i nerazzurri hanno dimostrato a più riprese in questo campionato di riuscire a ribaltare i risultati con grande padronanza e anche quest'oggi i ragazzi di Chivu hanno certificato un grande secondo tempo. Come evidenzia OptaPaolo, i nerazzurri hanno rimontato un match in cui erano sotto di un gol, con due reti segnate dal 90' in poi per la terza volta in A. Le altre due sono state il 30 aprile 2011 contro il Cesena e nel gennaio 2005 con gol di Vieri e Recoba contro la Sampdoria.