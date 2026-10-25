Francesco Pio Esposito si riprende l'attacco dell'Inter. Dopo aver osservato dalla panchina l'intera sfida di Champions League contro lo Shakhtar, il giovane centravanti è pronto a tornare protagonista nella gara contro la Fiorentina, in programma oggi alle 12.30 a San Siro. Cristian Chivu sembra intenzionato ad affidargli una maglia da titolare accanto a Marcus Thuram, con Bonny destinato inizialmente alla panchina. Una scelta che conferma la crescente considerazione dell'allenatore nei confronti del classe 2005, sempre più coinvolto nelle dinamiche offensive nerazzurre. L'assenza di Lautaro Martinez, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio, ha aumentato le responsabilità di Esposito, ormai considerato una risorsa importante per l'attacco interista.
Esposito osservato da Mancini: a San Siro anche Bollini e Oriali
La sfida contro la Fiorentina avrà un significato particolare per Esposito. Sugli spalti di San Siro sarà presente Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, accompagnato dal vice Alberto Bollini e dal team manager Lele Oriali. Un'occasione per osservare da vicino il giovane centravanti, già entrato nel giro azzurro e intenzionato a consolidare la propria posizione in vista dei prossimi impegni internazionali. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Esposito è ormai qualcosa di più di una semplice alternativa. Chivu lo considera una soluzione affidabile, capace di garantire presenza fisica, lavoro per la squadra e qualità nella gestione del pallone.
Thuram cerca il gol: contro la Fiorentina il primo centro in Serie A
Accanto a Esposito agirà Marcus Thuram, chiamato a ritrovare continuità realizzativa davanti ai propri tifosi. Il francese non segna nelle ultime sei presenze casalinghe in campionato e spera di interrompere il digiuno proprio contro i viola. L'avversario, del resto, richiama ricordi positivi: nel settembre 2023 Thuram realizzò contro la Fiorentina il suo primo gol in Serie A. La coppia offensiva potrebbe offrire a Chivu soluzioni differenti. Esposito garantirà fisicità e capacità di giocare spalle alla porta, mentre Thuram potrà sfruttare velocità e inserimenti per attaccare gli spazi.
Chivu cerca altri tre punti: la Fiorentina arriva a San Siro in difficoltà
Il confronto mette di fronte due squadre dal rendimento offensivo e difensivo profondamente diverso. L'Inter vanta il miglior attacco della Serie A, con 21 reti realizzate in sette giornate, mentre la Fiorentina ha già incassato 17 gol, peggior dato del campionato. I nerazzurri hanno inoltre l'opportunità di approfittare degli incroci tra le concorrenti per guadagnare terreno in classifica. Chivu, tuttavia, non vuole sottovalutare la formazione di Gattuso, chiamata a reagire dopo un avvio di stagione complicato. La vittoria europea contro lo Shakhtar ha restituito entusiasmo all'ambiente, ma adesso servirà confermare i progressi anche in campionato. L'Inter si affida dunque alla freschezza di Esposito e alla voglia di riscatto di Thuram, con l'obiettivo di conquistare una vittoria preziosa nella corsa alle prime posizioni.
Autore: Ludovica Ferrante
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