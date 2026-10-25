Il Milan cerca di lasciarsi alle spalle un periodo complicato, segnato da risultati poco convincenti e da un'infermeria sempre più affollata. In questo scenario, Gerry Cardinale ha scelto di far sentire la propria vicinanza alla squadra, confermando la fiducia nel progetto tecnico affidato a Ruben Amorim. Il proprietario rossonero è arrivato in Italia per seguire personalmente gli impegni del club, in una settimana particolarmente importante sia sul piano sportivo sia su quello societario.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il numero uno di RedBird non avrebbe alcuna intenzione di mettere in discussione l'allenatore. La convinzione è che le difficoltà attuali siano superabili e che il lavoro intrapreso possa produrre risultati nel medio periodo. Fiducia confermata anche alla dirigenza, con Moreira e Rabiot che continuano a godere del sostegno della proprietà. Nessun ribaltone all'orizzonte, dunque, ma la consapevolezza che servirà un cambio di passo per riportare il Milan nelle posizioni di classifica più ambiziose.

Milan, Amorim alle prese con gli infortuni: emergenza verso il derby

A complicare il lavoro del tecnico portoghese sono soprattutto le numerose assenze che hanno condizionato le ultime settimane. La squadra ha faticato a trovare continuità anche a causa delle difficoltà nel recuperare alcuni elementi importanti, costringendo Amorim a rivedere frequentemente le proprie scelte. Il rientro di Gonzalo Ramos rappresenta una notizia positiva, ma la situazione resta delicata. Gabbia, Terracciano e Chukwueze figurano tra i giocatori indisponibili, mentre le condizioni di Leao continuano a richiedere attenzione. Anche Camarda è impegnato nel percorso per ritrovare la migliore forma. Una situazione che limita le alternative a disposizione dell'allenatore proprio mentre il calendario entra in una fase particolarmente impegnativa.

Cardinale vicino al Milan: il derby con l'Inter può segnare la svolta

La presenza di Cardinale assume un significato particolare alla luce dei prossimi appuntamenti. Dopo le sfide contro Udinese e Bologna, i rossoneri saranno attesi dal derby contro l'Inter, una partita che potrebbe rappresentare uno snodo importante per il prosieguo della stagione. Il proprietario americano seguirà da vicino la squadra, ribadendo con la propria presenza il sostegno alla guida tecnica e alla struttura societaria. La volontà è quella di garantire stabilità in un momento nel quale le difficoltà rischiano di alimentare ulteriori pressioni sull'ambiente. La fiducia, tuttavia, dovrà trovare riscontro anche nei risultati. Amorim è chiamato a restituire solidità e continuità al Milan, sfruttando il recupero degli infortunati e cercando di invertire una tendenza che ha rallentato il cammino rossonero. Per Cardinale non è il momento delle rivoluzioni, ma quello di compattare l'ambiente e dare continuità al progetto. Il derby potrebbe diventare l'occasione ideale per rilanciare le ambizioni del Milan e ritrovare la fiducia necessaria per affrontare il resto della stagione.