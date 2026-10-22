Nonostante fra tre giorni al Meazza, all'ora di pranzo, si presenterà la Fiorentina, inviperita dopo gli ultimi episodi arbitrali, oggi non è un giorno di lavoro per il gruppo nerazzurro. Come risulta a FcInterNews.itCristian Chivu ha infatti concesso la giornata libera ai suoi giocatori, reduci dall'impegnativa partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, vinta nonostante l'inferiorità numerica nel secondo tempo.

Al lavoro solo i giocatori attualmente infortunati e in via di recupero: Lautaro Martinez, Curtis Jones, John Stones e Benjamin Pavard. I cancelli del Training Centre in Appiano Gentile riapriranno domani per la seduta completa. 

Sezione: Esclusive / Data: Gio 22 ottobre 2026 alle 16:00
Giulio Peroni / Twitter: @peroni_giulio
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Giulio Peroni
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Giulio Peroni
Giornalista e opinionista sportivo. Canali TV Sportitalia e Telelombardia Top Calcio 24. Emittente radiofonica Giornale Radio FM