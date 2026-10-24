L'Inter vuole scavare il primo solco tra sé e i propri avversari in campionato. Come evidenzia Opta, i nerazzurri hanno vinto ciascuna delle quattro gare interne di questo campionato, segnando tra l'altro 15 reti. Negli ultimi 50 anni solo tre squatre hanno trovato il successo in ciascuna delle prime cinque partite casalinghe stagionali in A. La Roma in due stagioni, poi la Juventus nel 2014 e la Sampdoria nel 2017.
Sezione: Stats / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 19:53 / Fonte: Opta
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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