Il difensore dell'Inter Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita contro la Fiorentina: "Si deve correre sempre, lottare, giocare sempre la palla. In Champions è sempre bello vincere, farlo in dieci è stato importante, ti dà fiducia ma ogni partita è diversa. Oggi dobbiamo essere attivi, mettere in campo le nostre qualità, possiamo vincere contro tutte".

E' un'Inter più propositiva che lascia più spazi?

"E' quello che il mister chiede, il suo modo di giocare è buono per noi, bisogna adattarsi, possiamo migliorare ma se guardiamo i gol presi tanti sono su errori individuali e su questo è più facile lavorare. Crediamo in questa strada e andiamo avanti così".