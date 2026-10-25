Il difensore dell'Inter Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita contro la Fiorentina: "Si deve correre sempre, lottare, giocare sempre la palla. In Champions è sempre bello vincere, farlo in dieci è stato importante, ti dà fiducia ma ogni partita è diversa. Oggi dobbiamo essere attivi, mettere in campo le nostre qualità, possiamo vincere contro tutte".
E' un'Inter più propositiva che lascia più spazi?
"E' quello che il mister chiede, il suo modo di giocare è buono per noi, bisogna adattarsi, possiamo migliorare ma se guardiamo i gol presi tanti sono su errori individuali e su questo è più facile lavorare. Crediamo in questa strada e andiamo avanti così".
Sezione: News / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 11:55
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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autore
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.
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