A San Siro come spettatore per vedere il lunch match tra Inter e Fiorentina, Curtis Jones si è goduto da posizione privilegiata la rimonta dei compagni di squadra che sono riusciti a vincere in volata contro la Fiorentina segnando due gol nei minuti di recupero. Il primo lo ha realizzato l'MVP Marcus Thuram, quello del sorpasso è arrivato grazie al calcio di rigore perfetto di Piotr Zielinski. Che l'inglese, su Instagram, ha chiamato il 'mago' pubblicando il video della sua realizzazione dagli undici metri.