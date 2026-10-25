A San Siro come spettatore per vedere il lunch match tra Inter e Fiorentina, Curtis Jones si è goduto da posizione privilegiata la rimonta dei compagni di squadra che sono riusciti a vincere in volata contro la Fiorentina segnando due gol nei minuti di recupero. Il primo lo ha realizzato l'MVP Marcus Thuram, quello del sorpasso è arrivato grazie al calcio di rigore perfetto di Piotr Zielinski. Che l'inglese, su Instagram, ha chiamato il 'mago' pubblicando il video della sua realizzazione dagli undici metri. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 18:07
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.