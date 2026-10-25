Marin Pongracic, calciatore della Fiorentina, ha parlato così nel prepartita di San Siro ai microfoni di DZN: "Contro squadre di livello come l'Inter devi difendere di squadra, dobbiamo essere compatti, cartivi, se facciamo una grande partita abbiamo occasione di fare un bel risultato".

Sezione: L'avversario / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 11:59
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.