La Fiorentina se l'è vista brutta nel corso della scorsa stagione. E quest'inizio di campionato non è stato affatto semplice, con l'esonero di Grosso che non aveva iniziato bene in termini di risultati. E' arrivato Vanoli e qualcosa in più si è visto, ma le difficoltà continuano. Opta evidenzia un dato importante: i viola hanno perso cinque delle sette gare di questo campionato. Mai nella sua storia, il club ha registrato più sconfitte nelle prime otto gare stagionali del massimo campionato di calcio italiano.