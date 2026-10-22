La Fiorentina se l'è vista brutta nel corso della scorsa stagione. E quest'inizio di campionato non è stato affatto semplice, con l'esonero di Grosso che non aveva iniziato bene in termini di risultati. E' arrivato Vanoli e qualcosa in più si è visto, ma le difficoltà continuano. Opta evidenzia un dato importante: i viola hanno perso cinque delle sette gare di questo campionato. Mai nella sua storia, il club ha registrato più sconfitte nelle prime otto gare stagionali del massimo campionato di calcio italiano.

Sezione: Stats / Data: Gio 22 ottobre 2026 alle 21:14
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione