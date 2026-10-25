Lutto a Castellammare di Stabia e in particolare per la famiglia dei fratelli Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio Esposito: è scomparso infatti il nonno, Salvatore, conosciuto in città come Turiello, ex docente di filosofia. Oggi si sono svolti i funerali in città: fu lui a trasmettere la passione per il calcio prima al figlio Agostino e poi alla generazione dei tre nipoti Salvatore, Sebastiano e Pio, tutti arrivati tra i professionisti e motivo di grande orgoglio per il nonno. Il suo nome è legato a doppio filo al Rione Cicerone, il quartiere dove ha vissuto e dove sono cresciuti anche i nipoti. 

Sezione: News / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 20:59
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.