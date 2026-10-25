Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico dell’Inter Cristian Chivu analizza così la sfida vinta in rimonta contro la Fiorentina: “Loro erano stremati, io ero felice, ma avrei premiato la squadra anche senza la vittoria. A me interessava non cadere nella trappola mentale di pensare agli errori, alle ingiustizie. Siamo andati sotto con il gol della domenica, bbiamo sbagliato dei gol anche per merito del loro portiere o demerito nostro, ma alla fine abbiamo portato a casa un risultato meritato”.

Cosa c’è di diverso rispetto alle altre rimonte?

“Sappiamo che le partite sono queste e dobbiamo essere mentalmente pronti ad accettarle, a volte prendi il gol della domenica o lo segni, altre volte come oggi riesci a vincere. Non ci pesa il fatto che ci viene ricordato che andiamo spesso sotto, a noi interessa non abbatterci perché le partite sono fatte di episodi e dobbiamo essere bravi a reagire agli episodi, soprattutto quelli a sfavore”.