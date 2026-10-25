Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a DAZN nel post-partita: "La forza dell'Inter la sapevamo, ma abbiamo fatto una grandissima partita migliorando sotto tanti punti di vista. Abbiamo avuto due ripartenze sul vantaggio, ma non è di certo la prima rimonta che fa l'Inter. Dobbiamo essere lucidi nell'analizzare la crescita che stiamo avendo. Dispiace per i ragazzi che si meritavano una vittoria importante. Ma dobbiamo guardare avanti".

La Fiorentina deve guardare il bicchiere mezzo pieno con un'ottima prova?

"Quando ho messo Dodo e Gnonto pensavo potessimo sfondare ancora di più. Abbiamo fatto fatica. Bicchiere mezzo pieno? Assolutamente sì, i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. Non posso paragonare questa squadra a quella dell'anno scorso. Ora stiamo diventando squadra e cerchiamo il vestito giusto. A volte la classifica ci sta condannando mettendoci un po' di frenesia, ma questa squadra deve continuare così, andando oltre ai singoli episodi. Il morale te lo dà il risultato e dobbiamo andare a cercarlo".