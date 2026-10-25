Nel post-partita di San Siro, in casa Inter, ha parlato Piotr Zielinski, centrocampista dei nerazzurri, che ha analizzato così la gara a DAZN: "Il rigore nel finale? Sicuramente pesava tanto, ma ero tranquillo e sicuro di poter segnare. Abbiamo vinto ed era importante. Siamo felici, continuiamo così. Critiche? Ci sono e ci saranno sempre, noi non ci pensiamo e diamo sempre il massimo. Guardiamo i risultati che sono ottimi. Le critiche non ci interessano", ha detto.

Sezione: News / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 15:03
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione