Nel post-partita di San Siro, in casa Inter, ha parlato Piotr Zielinski, centrocampista dei nerazzurri, che ha analizzato così la gara a DAZN: "Il rigore nel finale? Sicuramente pesava tanto, ma ero tranquillo e sicuro di poter segnare. Abbiamo vinto ed era importante. Siamo felici, continuiamo così. Critiche? Ci sono e ci saranno sempre, noi non ci pensiamo e diamo sempre il massimo. Guardiamo i risultati che sono ottimi. Le critiche non ci interessano", ha detto.