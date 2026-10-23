La Fiorentina evoca ricordi speciali per Marcus Thuram, Petar Sucic e Henrikh Mkhitaryan. Proprio contro i viola, infatti, i tre giocatori hanno realizzato il loro primo gol in Serie A con la maglia dell’Inter, legando una parte del proprio percorso in nerazzurro alla sfida contro la formazione toscana.

Il primo a riuscirci è stato Thuram, protagonista nella vittoria per 4-0 del 3 settembre 2023 a San Siro. L’attaccante francese ha sbloccato il proprio conto personale in campionato con un preciso colpo di testa su cross di Federico Dimarco. Nella ripresa, Tikus ha poi servito anche un assist a Lautaro Martinez, contribuendo a una serata da ricordare per i tifosi interisti.

Un precedente più recente riguarda Petar Sucic. Il centrocampista croato ha trovato la sua prima rete in Serie A con l’Inter il 29 ottobre 2025, ancora a San Siro, nel successo per 3-0 contro la Fiorentina. Una marcatura di grande qualità, arrivata dopo un meraviglioso dribbling con la suola, che ha messo in mostra la tecnica del giocatore.

Anche per Mkhitaryan il primo gol in campionato con la maglia nerazzurra porta la firma della Fiorentina come avversaria. Il centrocampista armeno è andato a segno il 22 ottobre 2022 nella spettacolare vittoria esterna per 4-3. La sua rete, arrivata nell’ultimo minuto di recupero, ha deciso una partita rocambolesca e ricca di emozioni.